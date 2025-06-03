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「班班收手機」竟成逃漏稅幫凶！　揭校園財黑洞

近年各中小學校園以自動販賣機逐步取代合作社，販賣機新穎的外觀和酷炫功能吸引學生目光，但只提供「載具」存取發票，反而導致禁用手機的校園成為逃稅死角。（圖／報系資料庫）

▲近年各中小學校園以自動販賣機逐步取代合作社，販賣機新穎的外觀和酷炫功能吸引學生目光，但只提供「載具」存取發票，反而導致禁用手機的校園成為逃稅死角。（圖／CTWANT提供，下同）

圖、文／CTWANT

隨著自動販賣機普及，財政部早自於2023年起逐年要求各機型自動販賣機開具發票，希望落實賦稅正義。然而卻有不少學生反映，自動販賣機走向「無紙化」趨勢，原本在校園中還能以「載具」存取發票，如今中小學校園根本不能用手機，發票上哪去了？背後涉及逃漏營業稅話題，也成為關注焦點。

隨著天氣進入炎夏六月天，冷飲市場愈發蓬勃，而活潑好動的中小學生更是消費大宗。據了解，由於校園人力編制逐年緊縮，「合作社」逐步走入歷史中，全台約4,000間公私立國中小及高中已有三分之二導入「自動販賣機」制度，自販機成為學子涼夏消暑的好朋友，不少規模較大的學校中更設有2至3座，除了熱冷飲、麵包外，包含衛生棉、文具等生活「救火」急需品都得靠它，自販機與學生的校園作息形成密不可分的關係。

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台北市一名高中生于婕（化名）就指出，她是個記性差的人，三天兩頭忘東忘西，從段考用的2B鉛筆、下午吃個麵包果腹，甚或「好朋友」來時應急所需，教室旁的自販機還真的幫了不少忙，每個月光是刷自販機就近20筆新台幣1800元左右，2月份一筆消費還中了伍獎1,000元。她觀察，校園裡每10個人自販機消費者中，大概拿手機刷條碼者約一半，其他人根本不在乎發票，未來「班班收手機」政策上路，不能再光明正大拿手機出來，真要發票只能印出紙本載具條碼掃描，但買個東西還得拿紙「揮來揮去」，她坦言實在「矬到爆」，恐怕沒人會取發票了。

立意良善的「班班收手機」政策9月原擬擴大至各高中職適用，但如何解決校園內發票「存載具」不便的問題，外界建議開放部分時段合理使用，或乾脆自販機「印紙本發票」來解決這類問題。（圖／報系資料庫）

▲立意良善的「班班收手機」政策9月原擬擴大至各高中職適用，但如何解決校園內發票「存載具」不便的問題，外界建議開放部分時段合理使用，或乾脆自販機「印紙本發票」來解決這類問題。

一位不願具名的財政部官員直言，目前粗估全台有5,000座自動販賣機座落於高國中小中，若以每台每月5萬元營收計算5％營業稅，扣除寒暑假，約有0.8至1億元營業稅產生，然而各縣市政府至今未管理各校設置自販機的清冊，實際上並沒有詳確的數據，營業稅的這處「黑數」需要正視。

一名地方合作社經營者阿翔（化名）也說，過去販售食品、飲料等，每台自販機都被登記成一間獨立企業社，即使夏天旺季，單季月營業額頂多5萬元，相距每個月營業額20萬元的開發票門檻還遠得很。但近年機台網路連線後，國稅局從進貨端著手，勾稽了不少貨源高度重疊的機台，將之歸納視為同一營業單位，他在新北管理的15台校園自販機，就從2023年起乖乖開發票，每期（兩個月）營收最好就200萬，其中也得繳個10幾萬元，另外管銷成本就別提了，對小本經營者負擔不小。

台北市排隊名店「阜杭豆漿」數度因拒開發票成為國稅局重點關切對象，負責人還為此提起行政訴願，最後仍在2011年起妥協開立發票。（圖／報系資料庫）

▲台北市排隊名店「阜杭豆漿」數度因拒開發票成為國稅局重點關切對象，負責人還為此提起行政訴願，最後仍在2011年起妥協開立發票。

阿翔話鋒一轉怒批，自己被抓了是乖乖開立發票，但不少同業還是一直走「巧門」，現在政府高喊自販機「無紙化」，直接拒絕列印紙本發票，推稱只要出示「載具」，一樣能存取發票，但中小學生在校內大多不能拿手機，有些不肖業者就會「銷帳」列入退貨，直接從後台把發票作廢，大票營業稅原地「蒸發」，政府再來哭窮，他認為毫無道理。

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