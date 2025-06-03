　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

火星助攻！「5生肖」6月職場大翻身　履歷一丟就上、企劃一提就中

▲2023下半年，在職場身價水漲船高生肖Top3，他們將展現出卓越的表現和優勢，現在就跟隨命理專家林霖老師的分析，看看你的生肖是否上榜。（圖／取自免費圖庫pexels）

▲6月份起5生肖事業運大爆發，轉換跑道或提新企劃都有機會大獲成功。（示意圖／取自免費圖庫pexels）

圖文／CTWANT

塔羅牌老師艾菲爾在臉書指名5個生肖6月職場運勢昌隆，包括屬虎、屬馬、屬羊、屬狗、屬豬的人，受到火星與月亮合相的影響下，有望做出大膽決策，無論是投遞履歷、提出嶄新企劃，甚至是考慮轉換跑道，都可能迎來意想不到的契機。

一、生肖虎：勇者無懼，開創新局

[廣告]請繼續往下閱讀...

屬虎的人天生就是敢於冒險、不畏挑戰的領導者。屬虎者若對目前的工作感到倦怠或缺乏發展空間，6月將有足夠的勇氣去投遞那些曾覺得「高不可攀」的職位履歷；另一方面，屬虎者6月對新想法的熱情也將達到高峰，能提出具備開創性的企劃案，不僅獲得上級青睞，更有機會引領團隊走向新方向。

二、生肖馬：快速變現，掌握機遇

屬馬的人天生就具備快速適應環境變化的能力，總是能在變動中捕捉到先機。屬馬者對市場趨勢和新興機會的嗅覺將異常靈敏，6月投遞履歷時能精準鎖定具備發展潛力的公司或職位；另一方面，屬馬者6月的企畫提案將充滿新意與實際可行性，容易獲得青睞並迅速付諸實踐。

三、生肖羊：人脈助攻，擴展連結

屬羊的人天生擅長與人建立良好關係，善於協調與合作。屬羊者6月社交魅力將達到頂峰，有助於投遞履歷、尤其是透過人脈推薦找工作非常有幫助；另一方面，屬羊者6月的企畫提案也將因兼顧各方利益、強調團隊協作的特性而更容易獲得支援。

四、生肖狗：累積實力，展現價值

屬狗的人向來忠誠可靠，注重實力與經驗的累積。屬狗者6月正是展現「內功」的好時機，若過去一段時間默默耕耘、提升技能，現在是時候將這些優勢寫入履歷，並勇敢地投向更具挑戰性的職位；另一方面，屬狗者6月在企畫提案時，將以務實性與可執行性取勝，展現深思熟慮的一面。

五、生肖豬：直覺指引，突破框架

屬豬的人天生擁有一種溫和而內斂的智慧，但在關鍵時刻也能展現出果斷的一面。屬豬者有望靠著直覺做出明智的職業選擇，特別是那些看似非傳統但潛力巨大的機會，6月投遞履歷時不妨考慮一些跨界或需要創新思維的職位；另一方面，屬豬者6月的企畫提案想法可能帶有一絲浪漫主義，但卻能為團隊帶來獨特的視角和突破性的解決方案。

延伸閱讀
爸突帶男客人闖她家！女兒「最原始模樣」開門傻眼　還被嗆小題大作、不體諒
以為專情男友不愛出門！她見對方手機跳出「妹妹已到樓下」　崩潰喊：每天都在「點餐」
原始連結

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

06/02 全台詐欺最新數據

更多新聞
545 3 5127 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
明天全台持續「狂風暴雨」　一圖看未來降雨趨勢
南韓大選「驚傳憾事」　阿嬤投票突倒地呻吟亡
小薰爆肥！肚子「溢出三層肉」塞爆牛仔褲
陳歐珀疑收賄　北檢14路搜索
金正恩再傳死訊！視察「腦出血昏迷」死在手術台　南韓當局駁斥
獨／台南汽車衝對向奪3命！　遺體相驗「死因曝光」
快訊／高雄驚爆凶殺案！遭刺一刀斃命

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

桃捷暑期小鶇鶇站長體驗營　6/10開放網路報名...額滿為止

火星助攻！「5生肖」6月職場大翻身　履歷一丟就上、企劃一提就中

4月底約到職日！過1個月再問　對方「忘記說1事」全場傻：太扯

呂秋遠孩生母直播對決！律師列時間軸「讓大家看熱鬧而已」

走到哪都有人愛！「天生人氣王」TOP5星座　一開口就圈粉

高雄C級長照站+1！高基醫護駐點追蹤健康　卡拉OK、手作延緩失能

【廣編】憶起跑出芯健康！2025杏輝宜蘭馬拉松　以腳步傳遞健康能量

桌協發7點聲明！律師揪「第3點偷換概念」：後面屁話不想看

「醫護的心力像垃圾！」中榮遭健保斷頭3億　醫：不然推動安樂死吧

大雨襲台東！台11線北都威橋旁土石流　淹沒道路泥黃一片畫面曝

【騎車遛狗？】牽繩撞路燈 白汪被扯翻滾一整圈！

【教官超會跳】#嘉義女中 畢業典禮教官與學生嗨跳《like JENNIE》

【我第二高】雅英幫富邦Angels排順序！珠珢照身高自己站到第二位

【台味ㄅㄆㄇㄈ】女兒考老爸注音怎麼唸？

蕭煌奇自嘲「目中無人」　合體羅時豐狂玩地獄哏

【你不准摸】媽媽手放老公身上下秒被女兒甩開！

【醫學用語太難】現場call醫師爸幫忙解惑！

林志玲紅毯遭批「儀態不佳」 高EQ回應：以後會抬頭挺胸

【暗爽藏不住】李多慧問小朋友「最喜歡的啦啦隊是？」下秒變身表情包XD

【新台幣冷知識】鈔票上的動物棲地海拔竟跟幣值有關係！

桃捷暑期小鶇鶇站長體驗營　6/10開放網路報名...額滿為止

火星助攻！「5生肖」6月職場大翻身　履歷一丟就上、企劃一提就中

4月底約到職日！過1個月再問　對方「忘記說1事」全場傻：太扯

呂秋遠孩生母直播對決！律師列時間軸「讓大家看熱鬧而已」

走到哪都有人愛！「天生人氣王」TOP5星座　一開口就圈粉

高雄C級長照站+1！高基醫護駐點追蹤健康　卡拉OK、手作延緩失能

【廣編】憶起跑出芯健康！2025杏輝宜蘭馬拉松　以腳步傳遞健康能量

桌協發7點聲明！律師揪「第3點偷換概念」：後面屁話不想看

「醫護的心力像垃圾！」中榮遭健保斷頭3億　醫：不然推動安樂死吧

大雨襲台東！台11線北都威橋旁土石流　淹沒道路泥黃一片畫面曝

桃捷暑期小鶇鶇站長體驗營　6/10開放網路報名...額滿為止

酸吳宗憲不瞭解總預算編列內容　行政院：應公開道歉

「火鍋界PRADA」二本松爆違建　北市官員涉收賄放水遭約談

聯邦快遞大規模啟用永續航空燃料　年逾300萬加侖

李雅英挑戰唱〈金包銀〉　籃籃自告奮勇當女神媒人

投完人生最後一票！南韓大選「驚傳憾事」　70多歲阿嬤倒地呻吟亡

實境秀爆紅！女星「遭連開4槍」一屍2命　兇手是大26歲前男友

影／賴清德化身動漫迷　引用「膽大黨」、「芙莉蓮」勉勵畢業生

立院通過2028年中火無煤　江啟臣喊支持：「減碳無煤」是國際趨勢

加120元升級壽司吃到飽　涮乃葉台茂店停業改裝涮之華

林志玲紅毯遭批「儀態不佳」 高EQ回應：以後會抬頭挺胸

生活熱門新聞

台灣啦啦隊女孩「誰是清流？」　一票點名她

呂秋遠公布生母害失業　她哭著直播曝交往始末

一票台人去銀行「1壞習慣」改不掉！行員崩潰了

愛上就不放手！「感情最專情」TOP 3星座

整坨雨帶南侵！明鋒面+西南風夾擊雨炸3天

為進台積電！渣男工程師「肉體換內推」狂睡科技女

呂秋遠小孩生母直播　女律師坦言不合常情

快訊／8級強風來了　今「滯留鋒掃全台」4縣市大雨

女星疑帶「胚胎蛋」回台　黃捷：防檢署調查中

快訊／線狀對流接近！　鄭明典示警「將有狂風暴雨」

尪過世「太太未必能獨得財產」　頂客族必知5遺產問題

男友又帥又上進！她見未來公婆後秒分手

「全台一片橘紅」　雨最多時間曝

他只對你例外！12星座的「偏愛對象」大解析

更多熱門

相關新聞

癌細胞最怕「1類食物」！醫認證： 抗癌又顧腸道

癌細胞最怕「1類食物」！醫認證： 抗癌又顧腸道

從飲食防癌是最自然的方式！家醫科醫師李思賢指出，常見食物中的「槲皮素」已被證實具有抗發炎、抗氧化以及抗癌的效果，它能抑制一些刺激癌症生長和轉移的基因表現，甚至能強化腸道細胞、改善腸道菌叢。

男友又帥又上進！她見未來公婆後秒分手

男友又帥又上進！她見未來公婆後秒分手

搭高鐵遇89猴！她曝2亂象怒喊「不要來亂」

搭高鐵遇89猴！她曝2亂象怒喊「不要來亂」

傳iPad版IG預計「年內」登場

傳iPad版IG預計「年內」登場

謝金燕狠剪15公分長髮

謝金燕狠剪15公分長髮

關鍵字：

艾菲爾周刊王

讀者迴響

熱門新聞

台中人「免費遊泰」整團賣掉！　5人生死不明

威力彩上看9.2億！　大學生中頭獎5年花光

快訊／找到了！高中生遭浪捲失聯今尋獲已死亡

台灣啦啦隊女孩「誰是清流？」　一票點名她

呂秋遠公布生母害失業　她哭著直播曝交往始末

一票台人去銀行「1壞習慣」改不掉！行員崩潰了

總統府正妹憲兵尪竟是共諜！　照片曝光

情色女王「瘦到脫相」現身曝病況

即／收押103天　市議員陳怡君狼狽畫面曝

桌協理事反擊　稱體育署只聽一面之詞

從「司機保鑣」變成建商集團總裁　自嘲是閻羅王拒收的窮小孩

愛上就不放手！「感情最專情」TOP 3星座

跆拳道女國手遭4男「輪流性侵」

整坨雨帶南侵！明鋒面+西南風夾擊雨炸3天

辣妻「穿瑜伽褲上街」敖犬變臉！

更多

最夯影音

更多

【騎車遛狗？】牽繩撞路燈 白汪被扯翻滾一整圈！

【教官超會跳】#嘉義女中 畢業典禮教官與學生嗨跳《like JENNIE》

【我第二高】雅英幫富邦Angels排順序！珠珢照身高自己站到第二位

【台味ㄅㄆㄇㄈ】女兒考老爸注音怎麼唸？

蕭煌奇自嘲「目中無人」　合體羅時豐狂玩地獄哏

熱門快報

爽抽東南亞不限航點機票

爽抽東南亞不限航點機票

即日起至6/11止，下載新聞雲APP，抽星宇航空東南亞不限航點機票，一人中獎，兩人同行！

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面