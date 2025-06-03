火星助攻！「5生肖」6月職場大翻身　履歷一丟就上、企劃一提就中

▲6月份起5生肖事業運大爆發，轉換跑道或提新企劃都有機會大獲成功。（示意圖／取自免費圖庫pexels）

圖文／CTWANT

塔羅牌老師艾菲爾在臉書指名5個生肖6月職場運勢昌隆，包括屬虎、屬馬、屬羊、屬狗、屬豬的人，受到火星與月亮合相的影響下，有望做出大膽決策，無論是投遞履歷、提出嶄新企劃，甚至是考慮轉換跑道，都可能迎來意想不到的契機。

一、生肖虎：勇者無懼，開創新局

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屬虎的人天生就是敢於冒險、不畏挑戰的領導者。屬虎者若對目前的工作感到倦怠或缺乏發展空間，6月將有足夠的勇氣去投遞那些曾覺得「高不可攀」的職位履歷；另一方面，屬虎者6月對新想法的熱情也將達到高峰，能提出具備開創性的企劃案，不僅獲得上級青睞，更有機會引領團隊走向新方向。

二、生肖馬：快速變現，掌握機遇

屬馬的人天生就具備快速適應環境變化的能力，總是能在變動中捕捉到先機。屬馬者對市場趨勢和新興機會的嗅覺將異常靈敏，6月投遞履歷時能精準鎖定具備發展潛力的公司或職位；另一方面，屬馬者6月的企畫提案將充滿新意與實際可行性，容易獲得青睞並迅速付諸實踐。

三、生肖羊：人脈助攻，擴展連結

屬羊的人天生擅長與人建立良好關係，善於協調與合作。屬羊者6月社交魅力將達到頂峰，有助於投遞履歷、尤其是透過人脈推薦找工作非常有幫助；另一方面，屬羊者6月的企畫提案也將因兼顧各方利益、強調團隊協作的特性而更容易獲得支援。

四、生肖狗：累積實力，展現價值

屬狗的人向來忠誠可靠，注重實力與經驗的累積。屬狗者6月正是展現「內功」的好時機，若過去一段時間默默耕耘、提升技能，現在是時候將這些優勢寫入履歷，並勇敢地投向更具挑戰性的職位；另一方面，屬狗者6月在企畫提案時，將以務實性與可執行性取勝，展現深思熟慮的一面。

五、生肖豬：直覺指引，突破框架

屬豬的人天生擁有一種溫和而內斂的智慧，但在關鍵時刻也能展現出果斷的一面。屬豬者有望靠著直覺做出明智的職業選擇，特別是那些看似非傳統但潛力巨大的機會，6月投遞履歷時不妨考慮一些跨界或需要創新思維的職位；另一方面，屬豬者6月的企畫提案想法可能帶有一絲浪漫主義，但卻能為團隊帶來獨特的視角和突破性的解決方案。

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