快訊／碧潭85歲翁落水！送醫救起進ICU　一查是通報失蹤人口

▲新店碧潭85歲老翁落水被救起，恢復心跳 。（圖／記者陳以昇翻攝）

記者陳以昇／新北報導

新北市新店區碧潭東岸，2日下午4時許，有民眾發現85歲蕭姓男子落水，立即通報119，搜救及救護人員趕抵，將蕭男從水中救起，當時他意識不清，緊急送往新店耕莘醫院急救，經搶救恢復生命跡象，目前送往加護病房觀察，警方在現場找到蕭男鞋子及物品，據了解他是通報的失蹤人口，後續將通知家屬到院協助處置。

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