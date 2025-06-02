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營造商夫婦駕車墜池塘雙亡　子女請求500萬保金一二審都吞敗

▲台南高分院法官認為葉男等人死因不符保單條件所列「意外身故」定義，再駁回理賠請求。（圖／記者林東良翻攝）

▲台南高分院法官認為葉男等人死因不符保單條件所列「意外身故」定義，再駁回理賠請求。（圖／記者林東良翻攝）

記者林東良／台南報導

葉姓營造商夫婦駕車墜入台南一處池塘溺斃，家屬主張其屬意外事故，依新光產物契約請求理賠500萬元保險金，並提起民事訴訟，不過新光產險否認為意外事故，認為事發情況異常，非屬外來突發事件，案件歷經一審駁回後，上訴至台灣高等法院台南分院，二審法官認定不符保單條件所列「意外身故」定義，再駁回理賠請求。

這起事故發生在2022年7月22日，當時葉姓男子駕車載妻車輛行駛中突然偏離道路、翻落一處魚塭池塘，2人當場無生命跡象，送醫仍不治身亡。檢察官相驗屍體證明書就死者之死亡方式，勾選「不詳」，直接引起死亡之原因為溺水窒息，死者子女據以向多家保公司申請理賠，其中向新光產物保險主張，父親生前投保「三年期個人傷害保險契約」，應理賠意外死亡保險金共計500萬元，新光產險認為本案非屬意外死亡而拒賠，案件進入訴訟，一審判葉男家屬敗訴，家屬不服提起上訴。

二審法院針對葉男車輛衝入池塘的過程，調閱相關現場跡證並綜合檢察官勘驗、目擊者證言、車輛與池塘位置距離等事實，認為車輛落水地點與道路間距離甚遠：案發池塘與道路相距至少20公尺，若係純粹駕駛操作不慎所致，車輛不應行駛至如此深處。現場無明顯煞車痕跡，顯示葉男當時並未緊急制動，反有加速直行之嫌。

對於上訴人主張「布鞋卡住煞車」導致此事故，法院調閱檢方勘驗資料、事故照片與目擊者供詞後指出，死者遺體被發現時鞋子卡在油門與煞車間，但是否於生前即已如此，無明確證據。且整體現場跡象並未能證明為「突發、外來」的不可預期事故，更無法排除人為因素，無法構成保險契約所稱之「意外事故」。

二審法官認為，上訴人雖主張系爭相驗證明書亦未記載自殺或他殺，自應屬意外死亡等語，經查葉男相驗屍體證明書就死者之死亡方式，共有「自然死」、「意外死」、「自殺」、「他殺」、「不詳」五種選項，而檢察官是勾選「不詳」，直接引起死亡之原因為溺水窒息，雖可確定其死亡非由疾病引起，然究係自殺或意外則有未明，尚難以葉男係溺水窒息、死亡方式為不詳，而據以認定具外來、偶然而不可預見事故所致。

二審法官認為，保險契約中「意外傷害身故」的要件，須由保戶遺族負舉證責任，證明死亡係由非疾病所引起的「外來突發之意外事故」（係指自身以外之事故，且事發突然無法防範者而言）所致；而本案證據不足，上訴人請求無據，依法駁回上訴，並判負訴訟費用。

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