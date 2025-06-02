快訊／新店南勢溪釣客落水死亡！46歲男無呼吸心跳搶救不治

▲新店南勢溪驚傳男子失足落水 。（圖／記者陳以昇翻攝，下同）

記者陳以昇／新北報導

新北市新店區南勢溪龜山橋下，2日下午2時許，有民眾發現一名46歲男子失足落水，附近遊客協助將男子拉上岸，消防救護人員趕抵，男子已經沒有呼吸心跳，緊急送往新店耕莘醫院，稍早宣告不治。

初步調查，溺水死者陳男(46歲)與潘姓友人到南勢溪釣魚，陳男失足落水，潘男先行將他拉至岸上，並由烏來消防隊現場急救後，送往新店耕莘醫院救治，下午3時許仍急救無效宣告死亡，目前已通知陳男媽媽及妹妹到院。