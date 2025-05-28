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遭爆出國買春　型男里長曝真相：那是台灣酒店...暫不告前女友

記者陸運陞／新北報導

新北市新店區大鵬里里長喬天鼎遭週刊爆料，與友人到越南、大陸以交流名義，卻是組成「砲兵團」喝酒作樂。對此報導，喬天鼎向《ETtoday新聞雲》記者澄清，是前女友要求復合不成挾怨報復，與事實完全不符，並強調喝酒所產生的費用，都各自出錢分攤，沒有請客或招待的狀況。

有「型男里長」稱號的新店大鵬里里長喬天鼎，平時除了負責里上運作外，還會前往中國大陸做兩岸交流活動，而去越南則是與商會朋友私下約去打高爾夫球。據悉，前任大鵬里長就是喬天鼎的父親，但因為之前新冠疫情，過於勞累於里上事務，喬父身體出現狀況引發中風，無法繼續替里民服務。

▲▼ 新北市新店區大鵬里長喬天鼎，爆出組「砲兵團」南進買春。（圖／翻攝自臉書、內政部網站）

▲新北市新店區大鵬里長喬天鼎喊冤，表示照片都在台灣，所有花費都靠自己其他事業支出。（圖／翻攝自臉書、內政部網站）

原本在澳門工作的喬天鼎，因此返台照顧父親，隨後參加里長競選。他說：「我就是想服務看我長大的叔叔、阿姨們，才會接下父親的擔子。」平常收入除了擔任大鵬里里長5萬元事務費外，另外名下還有間進出口貿易公司，以及新店在地的生鮮超市。對於遭質疑用公帑去酒店，喬天鼎連忙解釋，「事務費用在里上都不夠了！」

▲新店大鵬里長喬天鼎遭爆組團出國買春。（圖／記者陸運陞攝）

▲新北市新店區大鵬里長喬天鼎，遭週刊爆料組團出國買春。（圖／記者陸運陞攝）

對於週刊所登出的小姐上空陪酒照片，喬天鼎則解釋，並非報導所稱在出國交流去的，而是在台灣與朋友聚餐後到酒店續攤，喝完就各自回家，沒與小姐發生任何關係，就只是一般的喝酒聚會，卻被說成買春、砲兵團，被移花接木說成「出國交流卻跑到酒店花天酒地」，喬天鼎喊冤，「實在有點超過了！」

喬天鼎進一步澄清，本身只想照顧好里上的長輩們，沒有進一步參選其他公職計畫。出國交流期間利用閒暇，晚上大家會去喝一杯，也沒什麼特別，所有花費都是各自分攤，沒有請客或招待，並強調里長事務費都用在里上，出國的費用都是用自己其他事業收入，沒必要把私領域的事情上升至政治層面。

▲新店大鵬里長喬天鼎遭爆組團出國買春。（圖／記者陸運陞攝）

▲大鵬里長喬天鼎今天未現身於辦公室內。（圖／記者陸運陞攝）

對於週刊報導內容，喬天鼎認為是前女友復合不成，所以才故意做出這些的舉動，有許多人建議對她提告，但經過多方考量認為，分手後基於保護女生立場，不會對外說對她有任何不好的話，畢竟曾經有過一段情，並不希望再讓她受傷。目前暫不會對她提出告訴，但仍保留相關告訴權利。

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