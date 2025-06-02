強烈磁暴影響地球51小時　恐導致衛星導航誤差、無線電中斷

▲中央氣象署發布太空天氣特報。（圖／中央氣象署）

記者周湘芸／台北報導

太陽活躍區域發生強烈日冕物質拋射（CME）事件，中央氣象署太空天氣作業辦公室發布太空天氣特報，強烈磁暴將影響地球磁場長達51小時，持續至6月3日深夜，期間像是高頻無線電通訊可能出現雜訊或中斷數小時，衛星導航定位恐產生較大誤差，提醒民眾留意。

中央氣象署台北天文氣象站技佐游鎮宇表示，5月31日台灣時間上午7至8時，太陽表面發生一起日冕物質拋射事件，產生大量高密度太陽風（又稱帶電粒子），而這些帶電粒子為密集電漿，方向剛好正對地球，就會擠壓地球磁場，又稱為地磁擾動，若規模大到一定程度則會發生磁暴。

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▲日冕物質拋射事件太陽表面影像。（圖／氣象署提供）

游鎮宇表示，此次事件達強烈磁暴等級，由於人造衛星所在的太空環境磁場強度不高，可能受到帶電粒子影響，另外像是影響電離層電子濃度分佈，可能導致衛星導航訊號受到干擾，使誤差範圍變更大，甚至可能偏移到2條街的距離。至於通訊設備則可能影響高頻無線電通訊，導致雜訊變多或中斷數小時。

游鎮宇指出，過去每個周期（約11年）平均會發生100次強烈磁暴，在太陽活動極大期則會增加發生次數，這2、3年剛好進入太陽活動極大期，導致一定規模的太空電力事件較頻繁發生，像是去年起平均3、4個月就發生一次，氣象署只要達中度以上就會發布特報，而這次是達到強烈等級。

游鎮宇也說，這類劇烈太空天氣事件不算罕見，但可能影響需要精密定位的活動，像是國外的農耕機、無人機定位精度較高就會受到影響。

▲日冕物質拋射事件日冕儀影像。（圖／氣象署提供）