疑疲勞駕駛釀禍　女載德國妹衝下15米山谷車摔爛！驚悚瞬間曝

記者許權毅／台中報導

台中市東勢區今日上午發生一起車禍，一名廖女開著Lexus休旅車上路，疑似因為疲勞駕駛，在大雪山林道一處彎道衝下邊坡，整輛車卡在山谷裡。廖女車上有一名德國籍好友，2人從大雪山遊樂區要下山，卻發生意外，所幸僅輕傷。

▲台中一名女子今日載著德國籍女性友人出遊，結果在東勢區大雪山林道翻車墜谷 。（圖／記者許權毅翻攝）



東勢警分局初步追查，廖女（38歲）載著德國籍女子（30歲），2人自大雪山遊樂區下山，行經該處彎道時，不慎衝處路緣，撞擊民宅護欄後，掉落邊坡，2人輕傷，自行脫困，再由消防局到場救援。

▲▼德國女子輕傷，被消防人員以吊掛方式救起。（圖／記者許權毅翻攝）



台中市消防局指出，今日接獲東勢區大雪山200林道9k有車禍發生，立即派遣東勢分隊共8人前往搶救，現場轎車掉落約在15米深山谷，傷者均在車外、意識清楚，以繩索吊臂將人員救起後，發現2人有手部、眼睛、腹部受傷，送往中國附醫治療。

▲整輛車把民宅圍欄撞爛。（圖／記者許權毅翻攝）



警方表示，現場路段無設號誌，速限為時速25公里。廖女經警方酒測，駕駛酒測值為0.00mg/L，無飲酒情形。事故車速與詳細肇因仍待進一步調查，由交通警察大隊進行後續研判。