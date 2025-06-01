忘記動作、眼神放空「李珠珢紅什麼？」　粉絲點2優勢無敵

▲李珠珢來台後一舉一動都受到討論。（圖，下同／翻攝自李珠珢IG）



記者施怡妏／綜合報導

李珠珢3月宣布加入富邦悍將啦啦隊，成為球團的台柱，至今才短短2個月便掀起「李珠珢旋風」，就有網友指出，看了李珠珢的應援影片，再加上最近的新聞，他腦中只有一句「李珠珢到底在紅什麼？」舞跳得鬆散、動作沒記熟、眼神放空，對比李多慧以及李雅英，根本是天差地遠，貼文掀起討論。

有網友在Dcard發文，「全台到底在瘋李珠珢什麼？這個問題大概我已經困惑了快半年」，她仔細觀察李珠珢這幾個月的公開活動，不僅舞跳得鬆散，連動作也記不熟，眼神也似乎總在放空，「你說她是啦啦隊，可她連一場專業的表演都撐不起來，如果這樣都能紅，那請問那些每天排練、流汗流淚的專業女孩，憑什麼？」

[廣告]請繼續往下閱讀...

原PO還詢問了ChatGPT，李珠珢到底在紅什麼？得到的答案是，顏值在線+呆萌人設，台灣人普遍對韓國籍啦啦隊有好感，李珠珢的公關團隊也很會操作，製造話題增加流量，雖然有不少負評，但也吸引更多人「想看她到底在幹嘛」。

原PO認為，把啦啦隊當作職業，不是當流量跳板的人，更值得被掌聲包圍，「李多慧跳滿全場、汗水濕透還面帶微笑；李雅英動作力道到位，現場氣氛掌握得穩又準」，本土啦啦隊員也有很多優秀的人，當然大家都可以有自己支持的人，「但拿她來定義叫『頂尖的啦啦隊』，或是『啦啦隊女神』，我抱持一個問號？因為我們看得出來，誰在發光，誰只是在被打光。」

貼文曝光，掀起網友討論，「說到啦啦隊還是永支（永遠支持）李多慧，女生看她的跳舞影片也會心動的程度」、「其實就是典型的公關操作而已，我看她這樣不認真、跳不好、推也推不起來，心真的很累」、「紅不紅本來就很玄學」。

有粉絲指出，臉蛋+身材就是無敵，「看李跳舞有一種看自己女友上台表演的感覺，雖然害羞放不開，但會讓人想撲倒，其他人的專業感反而讓我審美疲勞」、「會紅就是正+身材好+律動很好，符合大眾審美，三振舞+白衣舞+like Jennie，每個舞台表現力都很好」、「長得真的很好看，全方面的好看，跳舞就算不是最好的，但漂亮的臉加漂亮的身體，隨便做個動作就是很好看，而且還有種誘惑感，這是另外兩個李身上沒有的」。