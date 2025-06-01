海軍少尉逾假失聯4日疑適應不良　提前退伍恐賠150萬

▲高雄23歲海軍少尉「收假未歸」失聯4天，家人急報警後在嘉義找到人。（圖／翻攝Threads ／_princess.shan_）

記者陳宏瑞／高雄報導

海軍一名23歲梁姓少尉日前逾假未歸，經家屬、軍方及警方協尋4日後，終在嘉義某網咖尋獲。據了解，梁男疑似因服役適應不良萌生退意，但因其畢業於ROTC（大學儲備軍官訓練團）專班，依合約須服役5年，若提前退伍恐面臨逾150萬元違約金。

▲梁姓海軍買了捷安特後，騎車離開失聯4天。（圖／翻攝Threads ／_princess.shan_）

梁姓少尉的妹妹在網路發出尋人啟事指出，哥哥於5月26日早上7點出門要回小港部隊，卻在8點返家，還把手機、鑰匙、證件、提款卡都放在家中，然後中午12點左右，到左營捷安特買了一台腳踏車後騎車離開，最後身影被發現出現在高楠社區的城隍廟附近，從此人間蒸發。

▲梁姓少尉當初簽署志願書時，明確記載賠償等相關事宜。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

警方依規定受理報案後，積極調閱監視器並派員查訪協尋，30日0時許，鳳山分局接獲嘉義市政府警察局第一分局八掌派出所通報尋獲，第一時間家屬也到嘉義撤尋。

據悉，梁男為家中長子，為減輕家計選擇就讀ROTC專班，享有學雜費全額補助及每月1.2萬元生活費，但畢業後須服役5年。目前他服役未滿1年，負責玉山艦維修作業，家屬透露，梁男近期因長官指正、人際關係不佳，多次表達不想當兵，甚至出現暈船等生理不適。

▲梁姓少尉當初簽署志願書時，明確記載賠償等相關事宜。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

根據ROTC合約，提前退伍須賠償就學期間所有補助，初估梁男需繳回逾150萬元。家屬低調回應，希望給予梁男時間思考，暫不決定去留。海軍艦隊指揮部則強調，已將梁員平安帶回，後續將釐清逾假原因並輔導，同時感謝社會關心。