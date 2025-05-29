家寧討25萬出國　他點名Joeman「去瑞士只花15萬輸了」！釣出本人

▲家寧急要25萬出國。（圖／翻攝自YouTube／Andy老師）



記者施怡妏／綜合報導

YouTuber Andy日前拍片指出家寧多次要錢，甚至還在奶奶過世當天討錢，「我這次如果要出國，大約會花費20至25萬元，北鼻你身上有多少錢？」。就有網友指出，網紅Joeman到瑞士獨旅只花了15萬元，「家寧25萬要去哪？」還笑喊Joeman只花15萬，被比下去了，貼文也釣出Joeman搞笑回應。

有網友在Threads發文，Joeman日前拍片，分享到瑞士獨旅花費15萬元，「所以家寧是去哪裡25萬？」甚至還急著在Andy奶奶過世時討錢，「看來九妹還不夠奢，九妹加油點好嗎，花費竟然被蜜月期破破（秘月期POPOO）比下去」。

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貼文曝光，釣出Joeman本人回覆「抱歉」，並附上一個垂頭喪氣的表情符號。

▲Joeman回覆網友貼文。（圖／翻攝自Threads）



底下網友熱論，「重點是，為什麼要錢要的超級理直氣壯」、「我懷疑家寧原本要去旅遊的花費跟九妹一樣，只是她謊報價錢，直接X2，能撈一點就撈一點」、「看Joeman的瑞士影片就知道他花錢是有節制的，給家寧去一樣的天數大概能花三倍」、「九麵的錢都是自己賺的，所以花起來會心疼，+0都是自己開口要當然不覺得那有什麼」。

不過也有網友認為，玩的方式不同，花費的錢也不一樣，「+0住的房間一晚要4萬5，坦白說就是炫富行程，joeman的比較像是深度旅遊，雖然沒特別省錢，但主要還是以能省則省的觀念去規劃」、「不知道九妹去幾天，但歐洲15萬真的還好，高價旅行團隨便都2、30萬起跳的，如果都住高級旅館是不意外啦」、「我媽媽去瑞士獨旅花了30萬，每個人玩法不一樣吧」、「九妹才去15天，家寧去一個月，加上住的玩的都是頂級的，一個人20萬其實差不多」。

▼Joeman日前到瑞士旅遊，大讚風景美、治安好、帥哥多。（圖／翻攝自Joeman IG）

