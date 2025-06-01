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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

朱立倫稱罷原民立委最容易卻宣告失敗　陳瑩：死亡連署究責到底

▲▼1115 立法院會-陳瑩。（圖／記者黃克翔攝）

▲民進黨立委陳瑩。（資料照／記者黃克翔攝）

政治中心／台北報導

中選會昨天（5月31日）依法宣告，民進黨立委陳瑩的罷免案因二階連署未送件而終結。對此，陳瑩表示，這不僅是民主程序的勝利，更是民意對原住民族尊嚴的捍衛，她也點名國民黨主席朱立倫、黨秘書長黃健庭，要求他們道歉，並呼籲「死亡連署」司法究責到底。

陳瑩表示，國民黨主席朱立倫曾傲慢宣稱「原住民最容易罷免」，此等言論不僅是對原住民族民主素養的無恥羞辱，更是對我們祖靈的公然褻瀆。她說，連小學生都知道考試不能作弊，作業不能抄襲，國民黨卻下令帶頭抄襲名單，盜用亡魂，甚至假借反對風力發電、送物資到文化健康站來誘騙連署。

陳瑩指出，更令人不恥的是，二階連署的主導人與重要幹部，絕大部分竟是國民黨「非」原住民的黨工，原住民的權益，豈容這些外人操弄與決定？最終是罷免不成，卻賺到官司。

因此，陳瑩要求朱立倫與黃健庭立即站出來，向全體原住民族人、向祖靈公開謝罪，並承擔一切法律與政治責任，躲在幕後指使，卻不敢面對民意，這樣的領導者，怎配談民主？

另外，陳瑩也表示，她要向那些心繫原住民權益的國民黨黨員與原住民民意代表致上最深的感謝，當他們接到吳秀華議長罷免的連署責任額分配時，選擇將整疊連署書直接退回，或毅然丟進垃圾桶。

陳瑩說，即使黨派不同，但在珍惜原住民立委席次、捍衛族人權益的信念上，有著無比堅定的共識，這份跨越黨派的團結，溫暖了她的心，也讓她更加堅信：原住民的團結，比任何政治算計都更強大。

陳瑩指出，原住民立委席次是族人權益的堡壘，是在國會為文化、土地與未來發聲的橋樑。她將與族人並肩作戰，無畏無懼，徹底擊潰這場對原住民權益的無恥侵犯。她說，作為原住民立法委員，使命從未動搖：為族人爭權益，為弱勢謀公義，在國會的每一天，將繼續為基層而戰，無懼風雨，無悔挑戰。

陳瑩說，國民黨請重視黨內真實不同的聲音，否則將被民意洪流吞噬。她再次感謝每一位與我同行的族人、朋友，以及跨越黨派的正義之士，謝謝大家的溫暖與支持，讓她看見原住民團結的希望，讓她無畏任何政治風暴。

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