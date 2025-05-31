賴苡任要求開放換人送件罷免吳思瑤　中選會：依法由領銜人為之

▲罷免吳思瑤召集人賴苡任。（圖／記者林敬旻攝）



記者杜冠霖／台北報導

罷免綠委吳思瑤案的領銜人張克晉日前聲明退出領銜人身分，罷團申請更換領銜人又因不合格數過多未果。「地動刪瑤」召集人賴苡任今（31日）表示，已向台北高等行政法院提起訴訟，主張第二階段連署書應該由連署人送件，而非單一領銜人。對此，中選會列出多條規定回應，無論是罷免提議送件、連署送件、補提送件等等，依法即由領銜人為之。

對於賴苡任要求，中選會回應，公職選罷法對罷免案領銜人（全稱為：罷免案提議人之領銜人）之相關規範，則如第42條、第49條、第53-1條、第52條、第53條、第55條、第59條、第76條、第79條、第80條、第83條、第86條、第104條、第110條、第124條等所定。

中選會舉例，公職選罷法第124條即規定，罷免案之通過或否決，有該條第1項所列情事之一者，選舉委員會、檢察官、被罷免人或罷免案提議人之領銜人，得於罷免投票結果公告之日起60日內，以罷免案提議人之領銜人或被罷免人為被告，向管轄法院提起罷免案通過或否決無效之訴。

中選會說明，質言之，罷免團體與我們日常生活中的各種團體相同或相似，皆有法定代表人或其法定負責人等。就公職選罷法規定來說，罷免案提議人之領銜人，如前所述可簡稱為罷免案領銜人，就是罷免團體法定代表人或法定負責人的意思。

中選會表示，相關法律為對應於此，則無論是罷免提議送件、連署送件、補提送件等等，依法即由領銜人（或其受託人）為之，自不可能無需領銜人即可提議送件、連署送件、補提送件，何況罷免案提議人方若擬設辦事處者，依法亦應由領銜人申設，或是在罷免依法正式宣告成案後，由選委會舉辦公辦電視罷免說明會時，領銜人及被罷免人，則有親自到場發表之權利，領銜人若未到場亦無法由其他人替代之，此等皆為現行法律所定。

