　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

賴苡任要求開放換人送件罷免吳思瑤　中選會：依法由領銜人為之

▲賴苡任嘴貼綠膠帶出席罷免吳思瑤掃街。（圖／記者林敬旻攝）

▲罷免吳思瑤召集人賴苡任。（圖／記者林敬旻攝）

記者杜冠霖／台北報導

罷免綠委吳思瑤案的領銜人張克晉日前聲明退出領銜人身分，罷團申請更換領銜人又因不合格數過多未果。「地動刪瑤」召集人賴苡任今（31日）表示，已向台北高等行政法院提起訴訟，主張第二階段連署書應該由連署人送件，而非單一領銜人。對此，中選會列出多條規定回應，無論是罷免提議送件、連署送件、補提送件等等，依法即由領銜人為之。

對於賴苡任要求，中選會回應，公職選罷法對罷免案領銜人（全稱為：罷免案提議人之領銜人）之相關規範，則如第42條、第49條、第53-1條、第52條、第53條、第55條、第59條、第76條、第79條、第80條、第83條、第86條、第104條、第110條、第124條等所定。

中選會舉例，公職選罷法第124條即規定，罷免案之通過或否決，有該條第1項所列情事之一者，選舉委員會、檢察官、被罷免人或罷免案提議人之領銜人，得於罷免投票結果公告之日起60日內，以罷免案提議人之領銜人或被罷免人為被告，向管轄法院提起罷免案通過或否決無效之訴。

中選會說明，質言之，罷免團體與我們日常生活中的各種團體相同或相似，皆有法定代表人或其法定負責人等。就公職選罷法規定來說，罷免案提議人之領銜人，如前所述可簡稱為罷免案領銜人，就是罷免團體法定代表人或法定負責人的意思。

中選會表示，相關法律為對應於此，則無論是罷免提議送件、連署送件、補提送件等等，依法即由領銜人（或其受託人）為之，自不可能無需領銜人即可提議送件、連署送件、補提送件，何況罷免案提議人方若擬設辦事處者，依法亦應由領銜人申設，或是在罷免依法正式宣告成案後，由選委會舉辦公辦電視罷免說明會時，領銜人及被罷免人，則有親自到場發表之權利，領銜人若未到場亦無法由其他人替代之，此等皆為現行法律所定。
 

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

05/30 全台詐欺最新數據

更多新聞
429 2 8758 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
在家煮飯「遭鱷魚拖走」　懷胎8月孕婦淹死！印家人目睹崩潰
三峽78歲翁搶救13天不治！相驗死因待釐清　遺體冰存擇日解剖
快訊／現役軍人涉虐殺寵物貓影片瘋傳　憲兵指揮部回應了
台中髮型師忍不住口交男客人　傳訊：先跟你說抱歉
直擊／「IVE師妹」全員顏值超高！才出道3個月站萬人世運

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

快訊／現役軍人涉虐殺寵物貓影片瘋傳　憲兵指揮部回應了

賴苡任要求開放換人送件罷免吳思瑤　中選會：依法由領銜人為之

連一句道歉都沒有！三峽車禍肇事翁過世　被害家屬悲憤心聲曝光

快訊／國民黨以罷制罷再受挫　罷免伍麗華、陳瑩「未送件」告吹

內政部：中正路改名為「法定義務」　取得地方共識後才會推動

推估罷免投票日期遭藍營質疑　柯建銘曝算法：哪來洩密跟內線？

民眾黨首度組隊新北「賽龍舟」　黃國昌自爆：僅練習過一次

曝張克晉因「驚人證據」受衝擊退出 　賴苡任：罷瑤若敗我一肩扛

酸國民黨「百病叢生」之軀迎戰大罷免　林濁水：不是正人君子行徑

傳美要台加碼軍購　林沛祥提三點前提批「干預台內政」

瘦子直播連線大淵 突驚喊：你後面有車！

陳奕求婚成功❤❤❤

【嘻嘻→ 不嘻嘻】狗勾高鐵越獄！車長前來"逮捕"

【真在地美食？】「跳跳猴」外送掉地上撿起裝沒事！　2女工程師見真相怒告

【紋身的真正用意】妻幫抓癢「佛頭下巴」　位子抓超精準XD

【行走的人間兵器】71歲婦鬼切逆撞BMW！倒地反控：他撞我的

【趁機吃豆腐？】汽車轉彎撞倒女騎士！駕駛竟下車「拍肩秀秀」

【找到了！】懸賞20萬...雷虎無人艇失蹤4天　澳底漁港東方海域尋獲

【怒摔安全帽】剛牽新機車慘被撞倒！男騎士爆炸飆罵女騎士

【10秒驚魂】短裙妹搭電梯被尾隨！嚇壞急按開門鍵逃出

快訊／現役軍人涉虐殺寵物貓影片瘋傳　憲兵指揮部回應了

賴苡任要求開放換人送件罷免吳思瑤　中選會：依法由領銜人為之

連一句道歉都沒有！三峽車禍肇事翁過世　被害家屬悲憤心聲曝光

快訊／國民黨以罷制罷再受挫　罷免伍麗華、陳瑩「未送件」告吹

內政部：中正路改名為「法定義務」　取得地方共識後才會推動

推估罷免投票日期遭藍營質疑　柯建銘曝算法：哪來洩密跟內線？

民眾黨首度組隊新北「賽龍舟」　黃國昌自爆：僅練習過一次

曝張克晉因「驚人證據」受衝擊退出 　賴苡任：罷瑤若敗我一肩扛

酸國民黨「百病叢生」之軀迎戰大罷免　林濁水：不是正人君子行徑

傳美要台加碼軍購　林沛祥提三點前提批「干預台內政」

直擊／IVE開麥高音震破天際！兪眞狂撩髮誘惑粉絲　Rei高馬尾美爆全場瘋掉

女生內建「綠茶偵測雷達？」　男曝經歷驚呆了：超敏銳

泡澡泡太熱「蛋蛋恐中暑」！泌尿醫曝後果：事情大條

一起讀判決／三峽78歲肇事老翁不治！　「被告死亡」訴訟怎麼走？

烏龜去世被埋花盆　2個月後竟「復活了」飼主驚：當時真的掛啦！

後勁16連勝創洋投紀錄　台鋼24安14比0暴打悍將！刷新隊史最多安

三峽肇事翁搶救13天不治！檢警相驗死因待釐清　遺體冰存擇日解剖

快訊／現役軍人涉虐殺寵物貓影片瘋傳　憲兵指揮部回應了

直擊／TWICE神曲搶先登高雄世運！　8人女團驚喜宣布喜訊

鳳山傍晚車禍！「白車翻覆倒頭栽」殘骸散落一地

【開聲音】羊跳到公公背上！媳婦炸魔性笑

政治熱門新聞

台大名醫再爆立委耍官威　線索曝光「在罷免名單中遙遙領先」

獨／張克晉退出罷團完整信件曝光　劍指朱立倫「一再誤判」又沒解方

三峽肇事翁亡　被害家屬悲憤心聲曝光

31：0！大罷免將進入第三階段　柯建銘估2波投票7/26、8/23舉行

三峽78歲肇事老翁今不治　侯友宜：財產已假扣押、求償不受影響

女兒考上哈佛因川普禁令恐夢碎　他籲賴清德：別袖手旁觀

羞！蔣萬安開扭蛋驚見按摩棒　下令商業處開抓

2026高雄市長人選　傳湧言會挺邱議瑩

快訊／國民黨以罷制罷再受挫　罷免伍麗華、陳瑩「未送件」告吹

沒收反廢死公投遭批凌駕國會　中選會：我國非國會至高無上國家

快訊／現役軍人涉虐殺寵物貓影片瘋傳　憲兵指揮部回應了

柯建銘預測罷免投票日挨轟　中選會：自行推估不予以評論

媒體稱「三階投票躺平也能罷免15藍委」　罷團駁：怎麼可能

國民黨籲先發補助款再談追加預算　行政院：盼立委以國家為念

更多熱門

相關新聞

快訊／國民黨以罷制罷再受挫　罷免伍麗華、陳瑩「未送件」告吹

快訊／國民黨以罷制罷再受挫　罷免伍麗華、陳瑩「未送件」告吹

大罷免即將進入第三階段，而國民黨發動以罷制罷，15件民進黨立委二階連署截止期限將近，今（31日）是原住民立委陳瑩、伍麗華罷免案送件的法定期限。稍早中選會宣告，迄該時間截止之前，並未有前述2案二階連署送件至選務機關者；故依公職選罷法規定，未於規定期間內向選舉委員會1次提出，逾期即不予受理。

推估罷免投票日期遭藍營質疑　柯建銘曝算法：哪來洩密跟內線？

推估罷免投票日期遭藍營質疑　柯建銘曝算法：哪來洩密跟內線？

曝張克晉因「驚人證據」受衝擊退出 　賴苡任：罷瑤若敗我一肩扛

曝張克晉因「驚人證據」受衝擊退出 　賴苡任：罷瑤若敗我一肩扛

酸國民黨「百病叢生」之軀迎戰大罷免　林濁水：不是正人君子行徑

酸國民黨「百病叢生」之軀迎戰大罷免　林濁水：不是正人君子行徑

張克晉退出罷瑤「不能認同抄名冊」　吳思瑤認同：民主不容造假

張克晉退出罷瑤「不能認同抄名冊」　吳思瑤認同：民主不容造假

關鍵字：

大罷免大罷免吳思瑤領銜人中選會吳思瑤賴苡任張克晉

讀者迴響

熱門新聞

快訊／三峽車禍奪3命！　78歲肇事翁今不治

舅舅深情照顧外甥長大！法官動容裁准收養

丫頭沖繩5天4夜踩雷！

即／23歲海軍少尉失聯4天！找到人了

男買法拍屋　3年後「天花板掉下3億」

三峽肇事歲翁不治可轉向遺族求償？律師給答案

今端午也是「五毒日」　專家提醒6大禁忌

男歌手驚爆偷吃人妻！

70年潤餅老店5人中毒就醫業者永久停業

10億女星復合前夫「照三餐啪啪」　警衛看不下去

8級強風來了　下波鋒面影響時間曝

端午節吃粽子　醫提醒：別配2種水果

不爽愛女交男友　台灣鬼父性侵女兒報復

三峽老翁亡！律師：家屬拋棄繼承就沒他們的事了

荷蘭Haribo軟糖驗出大麻　食藥署：即起禁止輸台

更多

最夯影音

更多

瘦子直播連線大淵 突驚喊：你後面有車！

陳奕求婚成功❤❤❤

【嘻嘻→ 不嘻嘻】狗勾高鐵越獄！車長前來"逮捕"

【真在地美食？】「跳跳猴」外送掉地上撿起裝沒事！　2女工程師見真相怒告

【紋身的真正用意】妻幫抓癢「佛頭下巴」　位子抓超精準XD

熱門快報

爽抽東南亞不限航點機票

爽抽東南亞不限航點機票

即日起至6/11止，下載新聞雲APP，抽星宇航空東南亞不限航點機票，一人中獎，兩人同行！

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面