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居家6大怪蟲「小黑蚊最惹惱人」　3億年活化石「衣魚」喜歡潮濕

▲居家打掃（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

▲居家打掃時最常遇到6大居家怪蟲。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

記者許敏溶／台北報導

不少民眾利用休假打掃，但家中有不少行蹤詭秘的「小傢伙」，一般人不容易發覺，比如「衣魚」，是濕度的指標，更是3億年活化石。另外，只有一粒芝麻大小的小黑蚊，被牠叮咬後會奇癢無比。以下就整理6大居家怪蟲，供讀者參考。

●活化石兼隱藏高手「衣魚」

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「衣魚」因行動敏捷得像在游泳而被命名，在不進食下可存活300天，更是在地球生存3億年之久的活化石。環境部表示，民眾在整理家中衣物或櫥櫃時，可能看到形狀像小蟑螂，身體為銀灰色，有三條尾巴的小蟲，牠叫做衣魚或銀魚，是地球上最原始昆蟲之一，雖然對人類健康沒有危害，但卻是家中的不速之客，會侵襲家裡的各種紙類及纖維類物質。

▲▼居家最長見的6大怪蟲，包括3億年活化石「衣魚」。（圖／記者陳筱惠攝）

▲居家最常見的6大怪蟲，包括3億年活化石「衣魚」。（圖／資料照片）

環境部提醒，衣魚不會叮咬人或傳染病原菌，屬於夜行性昆蟲，白天很難發現其蹤影，卻是建築物濕度的指標性生物，防治根本是降低室內濕度，可考慮以抽風機或除濕機降低或調整空氣中濕度，或者用除濕劑降低抽屜中的濕氣。


●移動水泥塊「衣蛾」

「衣蛾」經常出現在家中壁角、衣櫃或浴廁，外觀看來像是「移動水泥塊」，被稱為衣物殺手。環境部表示，衣蛾藏身在呈瓜子形的窩中，只留前端開口取食及行動，默默啃食民眾心愛的衣物，棉被、皮毛或動物標本也是牠取食、繁殖、排泄的對象。而想殺死衣蛾最快方式是電蚊拍，其飛行能力和浴廁常見的蛾蚋一樣糟糕，要徹底防治則要把衣物清洗晾乾。

▲▼衣蛾是居家最長見6大怪蟲之一，。（圖／記者許凱彰攝）

▲衣蛾是居家最常見6大怪蟲之一，外觀看來像是「移動水泥塊」。（圖／資料照片）


●廁所常客「蛾蚋」

「蛾蚋」是廁所常客，農業部表示，主因是長得很像蛾而得名，成蟲生命週期不長，不太進食，飛行力也不好，所有力氣都拿來生小孩了。牠的幼蟲能夠棲息於其他昆蟲無法忍受的臭水溝、污水池、化糞池或排水管積水中。由於對牠了解不足，不少人看到牠在廁所出現時大驚小怪，最好方法就是儘量保持浴廁乾燥，清除積水及雜物，用過拖把記得放到外面，讓室外水溝維持暢通，只要沒有水，蛾蚋就沒戲唱了。


●愛吸人血「小黑蚊」

小黑蚊可以說是民眾感受最深刻的居家怪蟲，牠不是蚊子，大小約一粒芝麻，但喜歡吸人血，被叮咬後奇癢無比。疾管署說明，小黑蚊是一種台灣原生種的吸血昆蟲，為「台灣鋏蠓」的俗稱。小黑蚊通常產卵產在具有藍綠藻或陸生綠藻（青苔）地方，並在人群聚集之處伺機吸食人血來繁衍後代。在一天當中，雌蟲吸血高峰約在上午11點至下午3點，所以民眾應盡量避免在小黑蚊吸血高峰靠近其孳生地點。

●不是蚊子的「搖蚊」

「搖蚊」在今年4月日本大阪世博開幕時，就曾登上新聞版面。專家表示，「搖蚊」並非普通蚊子會叮咬或吸血，成蟲體型約0.5至1公分，飛行時會成群結隊地在空中「搖啊搖」而得名，喜歡在河流等濕地產卵，在黃昏至夜晚期間活動，經常聚集在燈光周圍，所以住家陽台燈管下也是牠們的最愛。

▲▼居家最長見的6大怪蟲，「菸甲蟲」是廚房隱形大胃王。（圖／翻攝農業部網站）

▲居家最常見的6大怪蟲，「菸甲蟲」是廚房隱形大胃王。（圖／翻攝農業部網站）


●廚房裡隱形大胃王「菸甲蟲」

而被農業部列為次級害蟲的「菸甲蟲」，則是廚房裡的隱形大胃王，在存放食物的廚房、倉庫可見到牠的身影。農業部表示，菸甲蟲體長約0.3至0.4公分，外型像卵圓，溫度低於15.5度時會進入休眠狀態，且可長達數月之久，善於飛行，在夜間活動最強，也會假死欺騙外界，會造成蛀孔導致病害發生，影響食物的品質。

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