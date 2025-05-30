一天300張罰單！這路口讓駕駛哀號連連　連警察都收到罰單

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一天300張罰單！桃園這路口讓駕駛哀號連連　連警察都收到罰單

▲▼桃園市議員吳進昌指出，中山路二段、環中路口科技執法上路後「哀鴻遍野中」。（圖／翻攝自Facebook／桃園市議員吳進昌）

▲桃園市議員吳進昌指出，中山路二段、環中路口科技執法上路後「哀鴻遍野中」。（圖／翻攝自Facebook／桃園市議員吳進昌，下同）

記者董美琪／綜合報導

桃園市觀音區中山路二段與環中路口自今年3月「科技執法」上路後，當地居民反映罰單數量激增，引發民怨。市議員吳進昌指出，該路口在一個月內曾單日開出近200至300張罰單，甚至有住戶一戶收到多達5張罰單，連派出所員警也收到罰單。郵差因大量郵寄罰單而疲於奔命，居民質疑科技執法上路過於匆促，缺乏充分宣導與明確標示。

吳進昌議員日前在粉絲團發文指出，該路口為Y字型複雜路口，往中壢方向不到100公尺又有車流量大的新富路、福新路口，加上柏油路面標線模糊不清，直行、左彎、雙黃線分不清楚，導致駕駛人容易違規。

此外，科技執法告示牌架設位置過高，無法有效提醒用路人注意行車安全。吳進昌已將上述問題反映給桃園市政府養工處交通局及大園分局交通隊，呼籲相關單位儘速改善。

▲▼桃園市議員吳進昌指出，中山路二段、環中路口科技執法上路後「哀鴻遍野中」。（圖／翻攝自Facebook／桃園市議員吳進昌）

桃園市交通警察大隊表示，該路口車流動線交錯複雜，肇事風險高，經交通熱點分析及事故風險評估後，規劃建置科技執法設備，取締項目為闖紅燈及未依標誌、標線、號誌行駛等違規行為。設備建置完成後，於2月7日於交通警察大隊網站公告，並展開為期約1個月的宣導作業，至3月10日始啟用執法，期間依法完成資訊揭露及多管道宣導，絕非突襲式執法。

吳進昌呼籲，用路人行經該路段應注意遵守交通規則，減速慢行，以免荷包大失血。若收到違規罰單，可檢附相關佐證資料向監理站提出線上申訴，或於上班時間至立委涂權吉、市議員吳進昌草漯聯合服務處尋求協助。

▲▼桃園市議員吳進昌指出，中山路二段、環中路口科技執法上路後「哀鴻遍野中」。（圖／翻攝自Facebook／桃園市議員吳進昌）

20250519 ????中山路二段、環中路口科技執法上路～哀鴻遍野中 最近一個月內曾經一天開出近2-3百張，郵差發送郵寄罰單疲於奔命，住附近民眾最多一戶收到5張罰單，連派出所員警都收到罰單了 Q1、科技執法充忙上路，地方未見區里...

Posted by 桃園市議員吳進昌 on Sunday, May 18, 2025
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