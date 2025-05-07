明星都在拍！「撕拉片」暴漲至1盒8000元　他嘆：幾年前都沒人要

▲大陸撕拉片市場近期價格暴漲。（圖／翻攝自微博）

記者廖翊慈／綜合報導

近年來各地吹起復古風潮，Y2K服裝、CCD相機等復古物件，也再次映入大眾眼簾。中國大陸近日流行起「撕拉片」九宮格照，張凌赫、虞書欣、陳偉霆等多位明星紛紛跟上潮流，導致加速「撕拉片」價格暴漲，二手平台上，目前一盒（10片裝）的撕拉片平均要價2000元（人民幣，下同，約台幣8371元），令不少攝影愛好者直呼傻眼。

據《揚子晚報》報導，在停產前，一盒10片的撕拉片相紙售價大約在70元左右（約台幣293元），到了2025年，二手交易平台掛出兩千多元一盒的價格，照相館單價甚至飆至359元（約台幣1502元）。

▲富士撕拉片相紙已停產，二手平台價格大漲。（圖／翻攝自微博，上同）

寶麗來、富士分別於2008年、2016年全面停產撕拉片相紙，現存相紙均為過期庫存，且無法再生產。例如，富士最後一款彩色撕拉片fp-100c保存期限僅2至3年，目前流通的相紙實際上已過期5至9年。二手平台單盒（10張裝）相紙價格單張成本漲幅超28倍。



最後一款富士撕拉片相紙FP-100C在2018年也早過了保存期限了，二手平台上賣家也大多註明了，無法保證成像品質。為了延長相紙壽命，撕拉片一般會放在冰箱低溫保存。有攝影玩家感慨，「早幾年送都送不出去的東西，現在價格居然這麼高，早知道我就不低價賣了。」

▲撕拉片再次在社群上爆紅。（圖／翻攝自微博）

撕拉片價格的暴漲最大原因歸咎於，明星效應與社群傳播。報導指出，鞠婧禕、劉詩詩等明星通過「無修圖原片」寫真，將「撕拉片美學」帶紅了起來，其復古顆粒感和皮膚紋理細節被賦予「顏值檢驗機」標籤。

相關話題在大陸知名社群抖音、小紅書上，累積曝光量超11億次，成都太古里等地的攝影機構借勢將單張拍攝服務，定價300至400元（約台幣1255元至1674元），溢價率達成本的10倍以上。

▲多位明星玩起撕拉片風潮，進而推動市場價格漲幅。（圖／翻攝自微博，上同）

報導指出，撕拉片的顯影失敗率約40%（低溫偏藍、高溫褪色甚至全黑廢片），部分工作室隱瞞相紙過期事實，即使成片失敗的風險極高，仍有不少人依舊願意買單。

撕拉片熱潮帶動拍立得相紙、CCD相機等復古攝影器材價格翻倍，富士拍立得相紙官網長期缺貨。撕拉片的「不可複製性」本質是，停產與資本運作的結果。