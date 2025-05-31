警狂調千支影片找回遭竊南迴地標「鹿小愛」　3代身世揭密

▲南迴公路地標「鹿小愛」公仔受民眾歡迎。（圖／公路局提供）

記者李姿慧／台北報導

公路局在南迴公路設裝置藝術「鹿小愛」，成打卡熱點，不過去年重達15公斤「鹿小愛」公仔竟遭竊，讓外界傻眼，警方調閱過濾上千支行車紀錄器和監視畫面，終於找回並逮獲偷竊者。事實上遭竊「鹿小愛」為第二代，因第一代公仔斑駁退役而誕生，遭竊後，目前由第三代「鹿小愛」在南迴公路值勤。

南迴地標「9420鹿小愛」，因位於台9線420公里處里程牌，因諧音「就是愛你」，常有民眾慕名前往打卡，但因位於省道旁，民眾為了打卡臨停造成許多亂象，影響行車安全，因此移至一旁的海濱公園，公路局編號4、抱著愛心的幸福公鹿「9420鹿小愛」於109年11月30日因此誕生，成為遊客行經南迴公路必定停留的拍照景點。

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不過因其設置處位在大武海邊，終年受日曬雨淋之故，公路局大武工務段發現鹿小愛外殼部分已脫漆並有斑駁情形，113年6月讓第一代鹿小愛退役，重新打造安裝第二代鹿小愛於現地。

未料，第二代鹿小愛在113年11月生日前夕，竟被不肖人士盜走，不少前往打卡旅客撲空傻眼，警方更成立專案小組抓竊賊。

▲南迴公路地標「鹿小愛」成打卡熱點。（圖／公路局提供）

公路局南分局為不讓遊客前往旅遊打卡撲空，隨即將甫退役的第一代鹿小愛再次裝回代班，同時委請廠商打造第三代鹿小愛，114年3月順利將第三代鹿小愛安裝於現地接棒值勤任務。

在第二代鹿小愛失竊後，大武警方過濾成千上百行車紀錄器、監視器畫面，鍥而不捨調查，一路追查到行蹤位於台南的嫌犯。據警方初步調查，嫌犯黃姓男子和朋友到台東旅遊，朋友告訴他很喜歡這個公仔，於是黃男偷了公仔準備送朋友。

公仔失竊後引起軒然大波，黃男心慌想將公仔送回，當車開進台東大武鄉時擔心會被發現，於是將公仔丟棄在南興休息站，失竊鹿小愛歷經半年後終於再度返回公路局手上。

公路局也公布三代「鹿小愛」最新動向，其中第一代已退役的「鹿小愛」目前在苗栗台灣客家文化館第五特展室，參與《公路與客家特展》，平安歸來的第二代「鹿小愛」目前安置大武工務段待命，暫不對外開放，第三代「鹿小愛」則在台9線420K南迴公路現場值勤，開放民眾前往拍照打卡。