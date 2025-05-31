違停斑馬線被檢舉！台中BMW猴催油門想撞行人　車竟貼「警友證」

記者鄧木卿／台中報導

台中市35歲吳姓男子昨（30）天中午行經一處路口時，發現1輛BMW違停在斑馬線上，吳立即拿起手機錄影並要求對方移車，竟反遭BMW20歲賴姓車主怒譙三字經，雙方激烈互罵，賴男後來滿臉不爽的開車離去，竟突然180度大迴轉，往吳男直衝，就在腳跟前緊急煞車，警方獲報到場，吳男沒受傷暫不提告，不過警方仍將對賴男開單最高1800元。

▲▼不滿違停遭拍狂譙三字經，BMW車主暴怒180度大迴轉直衝行人。（圖／翻自黑色豪門企業，下同）

吳男昨天下午1點10分行經南區工學路口，發現賴男駕駛的BMW違停在斑馬線上，吳男邊用手機拍下，邊要求移車，雙方因此展開飆罵，「我已經叫你移車了」、「欠錢是不是啦」、「乞丐喔」、「檢舉很好玩是不是啦！」「沒關係，我馬上報警」。

賴男最後氣噗噗的開車離去，不料在雙黃線突然大迴轉，加速直往吳男衝，並在吳的腳跟前緊急剎車，警方獲報到場賴男已經離開，後續將通知到案說明。

警方表示，賴男在雙黃線違規迴轉已違反道路交通管理處罰條例第49條第2項，處600元以上、1800元以下罰緩，逕行舉發，至於擋風玻璃上疑似張貼警察之友會的停車證一事，由於車主車籍不在本轄，停車證真偽有待查證。