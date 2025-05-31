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29年輕泰妹來台觀光！當傳播妹賺外快　低胸短裙攬客被逮畫面曝

記者楊熾興／桃園報導

桃園市政府中壢警分局端午節連假規劃雷霆除暴專案臨檢勤務，在某KTV內查獲29名持觀光簽證非法工作的泰國籍傳播女子，以及2名馬伕，泰籍傳播妹身著低胸、短裙等火辣裝扮招攬客人，警方分別依違反入出國及移民法與就業服務法函送裁罰。

▲警方在端午節連假執行雷霆除暴專案，在KTV內查獲29名持觀光簽證非法工作之泰國籍傳播女子。（圖／中壢警分局提供、下同）

▲警方在端午節連假執行雷霆除暴專案，在KTV內查獲29名持觀光簽證非法工作之泰國籍傳播女子。（圖／中壢警分局提供、下同）

▲警方在端午節連假執行雷霆除暴專案，在KTV內查獲29名持觀光簽證非法工作之泰國籍傳播女子。（圖／中壢警分局提供、下同）

中壢警分局於30日晚間，規劃端午節連假首日專案臨檢勤務，出動近40名警力，針對轄內治安熱點及易滋事場所，特別是傳播妹出沒頻繁的娛樂場所，全面進行探訪臨檢。行動中在大同路某KTV內查獲29名持觀光簽證來臺之泰籍女子，她們年齡從22歲至35歲不等，身著低胸、短裙、黑絲等火辣裝吸引顧客，警方依涉嫌違反《入出國及移民法》，全數依法移請移民署桃園市專勤隊辦理；另查獲2名馬伕依違反《就業服務法》相關規定裁罰。

▲▼年輕泰籍傳播女身著火辣衣裝吸引顧客上門。（圖／中壢警分局提供）

▲▼年輕泰籍傳播女身著火辣衣裝吸引顧客上門。（圖／中壢警分局提供）

▲▼年輕泰籍傳播女身著火辣衣裝吸引顧客上門。（圖／中壢警分局提供）

分局林鼎泰表示，為防制非法打工、人口販運及犯罪集團利用連假期間從事不法活動，特別針對轄內特定場所加強臨檢查察，展現打擊不法、淨化治安的決心。由於連假期間人流熱絡，為防範非法行為趁機滋生，特別針對KTV、酒店等易涉非法仲介、非法外籍移工之場所加密臨檢。他強調，分局將持續強化夜間臨檢、巡邏及守望等勤務，讓大家安心過節。

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