泰國3死1傷槍擊案！　疑「家族土地糾紛」男殺3長輩

▲泰國當地時間5月30日，在泰國中部素攀武里府發生一起人倫慘案，一名男子持槍射殺了自己的3名長輩後一度逃逸，不過事後向當地警局投案自首。（圖／CTWANT提供，下同）

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泰國當地時間5月30日，在泰國中部素攀武里府發生一起人倫慘案，一名男子持槍射殺了自己的3名長輩後一度逃逸，不過事後向當地警局投案自首。目前正在接受素攀武里府警察局長的親自審訊。

綜合泰媒報導，這起事件發生在當地時間5月30日上午，一處民宅內傳出多聲槍響，當地警方趕到現場後，發現屋內有3人死亡，包括2名婦女和1名男子。第4名受害者是1名女性，她遭受嚴重的槍傷，被緊急送往醫院治療。

警方封鎖現場並調查原因後指出，遇害者包括51歲的查塔拉女士J（Chatarat）、70歲的朗佩女士（Ramphai）和67歲的頌帕（Somphas）先生，至於涉嫌殺害他們的兇嫌確定為「派本」（Paiboon）或稱「巴斯」（Bas），現年33歲，與3名死者有親戚關係，並稱這起槍擊凶殺案或許涉及家族的土地糾紛。

事件發生後，巴斯一度逃逸無蹤，警方則立刻針對他展開追捕，不過不久後巴斯便在當地鄉長的陪同下，自行前往素攀武里府警察局調查組投案，之後又被帶到薩拉亞索姆警察局（Saphan Yao Som Police Station）接受審訊，以查明作案原因。

泰媒指出，在被帶往審訊的過程中，巴斯面容緊張，一言不發。目前他正由素攀武里府警察局長瓦查林警少將親自參與審訊，至於詳細的犯案動機與經過，則有待後續釐清。

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