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台式咖哩口味超衝擊！日職人踩雷點燃創業夢　來台31年開店爆紅

▲▼台式咖哩口味超衝擊！日職人踩雷點燃創業夢。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲來台31年桂川先生，創立的咖哩品牌已有各大百貨爭搶設點。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者許宥孺／高雄報導

近期高雄一對日籍夫婦經營的「樋口飯糰」因房租爭議獲得不少民眾熱情聲援，紛紛掏出新台幣力挺，展現台日友好精神。同樣來自日本的桂川先生，深耕台灣31年創立「粕粕咖哩」，他坦言異鄉打拚不易，回想初次在台灣嚐到咖哩時，口感相當衝擊，因此在家苦心研究自己傾心的咖哩醬，並決心創業賣咖哩飯，將日式風味帶入台灣，如今品牌足跡已遍布北中南百貨商場。

回顧來台灣創業歷程，桂川先生坦言，外國人在異鄉打拚並不容易，曾面臨資金短缺、購屋及銀行貸款等困境，但憑藉著客戶的支持，他堅持了下來。談及文化衝擊，桂川先生表示，創業初期最大的挑戰是語言隔閡，1年多的中文學習僅能掌握有限詞彙，導致與員工溝通時偶有摩擦，但他不斷學習與調整，最終找到彼此間的最佳平衡點。

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台灣人常說「台日友好」，桂川先生認為，不僅是台日兩國人民個性相近，尤其南部人的熱情讓他印象深刻，至今未曾遭遇被欺負的情形。他笑稱，時至今日，自己已是「半個台灣人」。

▲▼台式咖哩口味超衝擊！日職人踩雷點燃創業夢。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲桂川先生在桃園機場吃到令人失望的咖哩飯，竟意外點燃創意夢想。（圖／記者許宥孺翻攝）

提到創立日式咖哩的初心，桂川先生說，多年前在他桃園機場日本料理店點了一份雞肉咖哩飯，上桌的餐點卻讓他大失所望，「跟日本的咖哩完全是兩回事，湯汁色澤偏黃，口感不辣、咖哩醬粉粉的，雞肉塊也不好吃。」讓他一度對台灣咖哩卻步。

從那時起，桂川先生有很長一段時間不再吃台灣的咖哩飯，想吃就乾脆自己動手做，堅持日式咖哩的「辣、鹹、濃」，並經常邀請台灣朋友共享。漸漸地，他的「私人限定咖哩」逐漸累積好口碑。他觀察到，台灣市場多是清淡的「和風咖哩」，因此決心將正宗的日本咖哩引進台灣，促成了他創業販售咖哩飯的念頭。

▲▼台式咖哩口味超衝擊！日職人踩雷點燃創業夢。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲桂川先生堅持不客製化。（圖／記者許宥孺翻攝）

桂川先生回憶，從開始販售咖哩飯至今，雖然曾遇到台灣民眾口味偏好不同的情況，但他始終堅持不客製化，他認為一旦做了任何改變，就失去了當初的創業初衷。疫情期間，許多曾在日本生活或工作的台灣顧客品嘗後，紛紛讚嘆這就是原始的日本咖哩。口碑漸漸傳開後，吸引了美麗島商場與三井等企業主動邀約設點，品牌足跡已遍布南港三井、林口三井、台中三井及高雄美麗島商場。

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