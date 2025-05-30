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55刀爆頭砍死麻吉！只因「賺得多」被拱請客　兇煞判無期再續押

▲▼高雄男酒後被酸「賺得比較多」拱請客，怒揮刀砍死好友。（圖／記者吳世龍翻攝）
▲郭男曾向被害葉男借錢應急，還參加過葉男的家庭聚會，兩人交情不錯，郭男卻在酒後衝動砍死好友。（圖／記者吳世龍翻攝）

記者陳宏瑞、郭玗潔／高雄報導

高雄一名郭姓男子和葉、謝姓友人一起喝酒，席間郭男不滿被揶揄「賺得比較多」、要求請客付酒錢，憤而持菜刀砍了葉男55刀，葉男當場噴血斃命。全案經國民法官法庭審理，判定郭男犯殺人罪處無期徒刑，褫奪公權終身。全案移審高雄高分院後，合議庭裁定羈押，可抗告。

據了解，67歲郭男於2023年11月11日18時許，和友人64歲葉男、59歲謝男在鐵皮屋喝酒，郭男酒後和葉男發生口角，於22時34分前某時衝到廚房拿菜刀，對坐在客廳的葉男胸、腹狂刺，並將他壓在沙發上，期間謝男見狀上前奪刀，郭男則拿酒瓶狠敲謝男頭部，謝男頭部受傷，逃出門求救。

沒想到郭男見謝男離開，竟將鋁門窗鎖上，繼續拿菜刀狂砍葉男，葉男總共中了55刀，頭部傷勢高達32處，且多處砍入頭顱骨內，導致葉男大量出血當場死亡。同時奪門而出的謝男經路人協助報警，警方到場時，還看到郭男手拿菜刀，用腳踩著葉男的脖子，立即破窗逮捕郭男。

警方調查，郭、謝、葉3人平常會在工地做工，交情原本相當友好，時常在下工後相約在郭男住處旁的鐵皮屋喝酒聊天，案發當天只因席間黃湯下肚後，為了「誰要請客」發生口角，隨後郭男疑似禁不起2名好友不斷揶揄「你賺得比較多」，憤而持刀砍人。

國民法官法庭審理，認為醫院雖鑑定郭男有「酒精使用障礙症」，但根據郭男的陳述等證據，可知郭男當時仍有辨識能力，知道自己正在殺人，且郭男經酒測，酒測值為0.6835毫克，雖超過酒駕酒測值，但郭男長期飲酒，對應警察時也沒有表現出受到酒精影響的情況，可見他當時控制力並未顯著降低，判定郭男惡性重大，手段兇殘，應和社會隔離，審酌他罹患直腸癌4期、案發時開賭場維生，難認素行良好等情，依他犯殺人罪，處無期徒刑，褫奪公權終身。

全案移審高雄高分院後，合議庭認為郭男涉嫌重大，一審已判處無期徒刑，且有逃亡之虞，裁定羈押，可抗告。

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