24小時緊急救援連線！花蓮增設不活動偵測功能+GPS功能手環

▲只要按下緊急救援裝置，就可在第一時間獲得即刻適切的救援協助。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟 ／花蓮報導

為守護獨居身障者居家安全，同時協助與身障者同住，照顧能力薄弱家屬之高照顧負荷家庭，花蓮縣政府社會處早在99年即開辦「身心障礙者緊急救援連線服務」，透過24小時全天候專業監測連線服務，讓在家中面臨突發及緊急事件的身障者只要按下緊急救援裝置，就可在第一時間獲得即刻適切的救援協助，以提升身障者的生活安全與生活品質。



花蓮縣政府持續推動緊急救援與關懷網絡，隨著網路科技日新月異，積極以新創智慧科技，全面升級緊急救援連線裝置，導入科技化設備輔助，除延續原有的居家緊急求救主機及隨身型緊急求救遙控器，更增設紅外線感應不活動偵測功能，若超過一定時間未感應到身障者在家活動軌跡，系統將自動啟動通報機制，此外，守護還擴及至戶外場域，透過新增具GPS定位功能之手環，讓在外遭遇突發意外的身障者也能透過手機掃描手環上之QR CODE，啟動緊急通報救援機制。不僅如此，該服務內容尚包含電話問安、定期到宅訪視、天災關懷、設備功能檢測與維護、社會福利與居家安全等各項諮詢與資源轉介，提供身障者多元且完善的照顧支持，建構更為友善安心的生活環境。

▲▼新增GPS定位功能手環，在外遭遇突發意外的身障者也能啟動緊急通報救援機制。

六十一歲獨居的黃先生多年前因車禍導致雙下肢幾乎全癱，須仰賴輪椅助行，至此成為身障者，又加上無法再就業，經濟陷入中低收入戶的困境，曾多次因暈眩而有跌倒情事，醒來後無力自行爬起與求助，社會處獲知後立刻協助連結身心障礙者在宅緊急救援連線服務，安裝緊急救援系統後，黃先生在1個月內接連發生3次在家跌倒致無法自行爬起的意外，他當下都趕緊按下身上的求救鈕通報24小時守護管制中心，接線服務員即刻聯絡救護車，黃先生也在救護人員攙扶下安然坐起，所幸皆無大礙，黃先生非常感謝花蓮縣政府提供緊急救援服務，使其不再感到無助。

花蓮縣政府社會處呼籲，凡實際居住於花蓮縣，並持有身心障礙證明之獨居或同住家屬照顧能力薄弱或家庭支持資源薄弱之身心障礙者，可透過以下方式提出申請：

1.線上申請（建議使用此方式）

（1）65歲以上：https://forms.gle/PTYXLs3ozCuDjp3s7

（2）64歲以下：https://reurl.cc/jQokVy

2.電話申請：03-8227171分機382、383、348、384社會處社會福利科

符合列冊低收入戶、列冊中低收入戶、領有身障生活補助、領有中低老人生活津貼之身障者，將由本府全額補助本府免費安裝，無需負擔每月服務費用；一般戶，每月僅需自行負擔安裝服務費用150元。 如有相關申請上疑問，請洽社會處社會福利科，聯絡電話03-8227171分機382、383、348、384。

