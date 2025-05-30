又打臉川普！　美國聯邦法院出手阻止哈佛招收外籍學生禁令

▲哈佛大學畢業典禮於29日舉行。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合報導

美國聯邦法官日前延長對川普政府撤銷哈佛大學招收國際學生資格的臨時禁令，讓哈佛在訴訟審理期間得以繼續招收外籍學生。此案起因於川普政府指控哈佛未能配合學生與交流訪問學者計畫（SEVP）監管，並要求校方30天內提出反證。雙方對立加劇之際，川普政府更考慮撤銷更多聯邦補助，引發關注。

根據美媒《NBC News》，美國波士頓聯邦法官布魯斯（Allison D. Burroughs）於當地時間29日宣布，將延長對川普政府撤銷哈佛SEVP認證的臨時限制令，直到可由正式的初步禁制令取代。該裁定使哈佛得以在訴訟期間繼續招收國際學生與學者，避免對學生簽證與學業造成立即衝擊。

事件源於川普政府上週以哈佛未配合SEVP監督、存在學生行為不當紀錄、且未有效維護「無暴力及無反猶太主義校園環境」為由，撤銷其招收外籍學生的資格。

美國國土安全部並要求哈佛在30日內提交書面反駁資料。美國國土安全部長諾姆（Kristi Noem）透過社群平台X公開信函，批評哈佛，「漠視美國人民、濫用納稅人資源」，並認為哈佛必須改變作風。

對此，哈佛大學發言人莎拉•甘迺迪•歐萊利（Sarah Kennedy-O’Reilly）表示，法官的裁定讓學校得以持續保障國際學生與學者的權益，強調他們是哈佛學術使命的重要成員，其貢獻對美國有莫大價值。

若撤銷最終成真，外籍學生將須轉學至其他學校，否則無在美國居留。目前國際學生約占哈佛學生總數的4分之1，影響層面廣泛。

此外，川普政府近期亦與哈佛在聯邦研究補助金上爆發爭議，上月政府撤銷了哈佛20億美元的聯邦研究資金，哈佛對此提告。川普本週更在社群平台Truth Social表示，考慮再撤銷30億補助金，轉撥給技職學校。

哈佛大學校長賈伯（Alan Garber）受訪時回應，重點在於聯邦政府從研究支出中能獲得多少價值，而非資金用途去向。他指出，資金是否轉用於其他項目如修建公路，其實並非關鍵所在。

這場衝突發生於哈佛拒絕配合川普政府「打擊反猶太主義工作小組」的背景下。該小組曾要求審查哈佛的招生與聘用流程，並對教職員進行政府審計，校方並未同意。

此外，《NBC News》取得的內部文件指出，川普政府已暫停安排新一輪國際學生簽證面談，並將擴大審查申請人社群媒體使用紀錄，反映出政府對外籍學生政策立場日益強硬。