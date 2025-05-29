白宮：美國需要水電工，而不是哈佛LGBTQ碩士

▲美國白宮新聞秘書李威特（Karoline Leavitt）（圖／達志影像／美聯社）



記者鄒鎮宇／綜合報導

美國總統川普近日對哈佛大學展開一系列政策打壓，針對該校的聯邦撥款、合約及預算進行削減，並計劃將約30億美元（新台幣約900億元）的補助轉向全美各地的技職學校。白宮新聞秘書李威特（Karoline Leavitt）在接受《福斯新聞》訪問時表示，川普政府希望將納稅人的錢投入到更符合美國經濟需求的領域，例如職業學校和州立學校，而非哈佛大學的LGBTQ研究碩士課程。

李威特強調，「美國更需要電工、水管工等職業人才，而不是更多來自哈佛的LGBTQ研究生。」直言川普政府希望用這些資金支持弘揚美國價值觀的教育機構，並讓下一代掌握社會和經濟所需的技能。

川普政府的政策背後還涉及對哈佛大學捐贈基金的質疑。該校目前擁有超過530億美元（約新台幣1兆6千億元）的捐贈基金，李威特批評哈佛仍然接受聯邦資金，卻推動所謂的「反美」價值觀。她直言「一個坐擁龐大財富的機構，為何還需要從納稅人那裡拿錢？」

此外，李威特強調川普政府不容許校園內的非法行為，尤其是反猶太行為，並表示這一政策適用於哈佛大學及其他教育機構。