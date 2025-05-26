看新聞才知如廁被偷拍！政大生氣炸報警　色狼2度被判刑

▲李順斌多次到政大廁所偷拍，因第二名受害者報案，法院再判刑4月。（示意圖，與本案無關／取自免費圖庫pixabay）



記者黃資真／台北報導

一名自稱是政治大學校友的男子李順斌(24歲)，去年因在性別友善廁所偷拍學生，手機內藏近百部影片，去年底被判刑4月；另名受害女大生則是在新聞報導後，知曉自己也是受害者之一，報警提告，法院再依無故攝錄他人性影像罪，判處李男4月有期徒刑，得易科罰金。

李男自2024年9月起，就多次到政大廁所側錄女學生上廁所，直到10月12日上午10時許，李男再度以相同手法，悄悄將自己的iPhone 14手機從隔板下方縫隙伸進隔壁偷拍女大生。

女大生抽衛生紙時，驚見隔板下方縫隙露出半截手機機身、鏡頭朝上，連忙將手機推回隔壁，並敲門要人出來講，但對方默不作聲，機警抵住側門防止偷拍狼逃走，同時高呼旁人協助，讓警方趕到現場時順利抓到李男。

李男自稱是政大校友、在政大附近租屋，因為家境不好、長輩生病，只能最後1次資助他報考研究所，壓力很大的狀況下偷拍紓壓，並沒外流或兜售。同年12月底，台北地院依無故攝錄他人性影像罪，判刑4月、得易科罰金12萬元，可上訴。

▲李男將iPhone 14手機伸進隔壁間隔板下方偷拍，被機警女大生抓到。（示意圖，非本案當事人／取自免費圖庫Pexels）



另名提告的受害女大生則是在新聞報導後，得知學校有偷拍狼，擔憂自己也是受害者，報警檢視其扣案手機，發現她在2024年9月23日下午4時許上廁所時，也被待在隔壁間的李男伸手機偷拍，憤而提告。

台北地院日前做出判決，李男雖坦承犯行，表示希望與對方調解，然女大生無調解意願，故同樣依妨害性隱私及不實性影像罪，再判處李男4月有期徒刑，得易科罰金。