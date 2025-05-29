忌探病、忌戲水！「端午節6大禁忌」小心意外災厄找上門

▲專家提醒，端午節有六大禁忌要注意 。（示意圖／記者李毓康攝）



記者黃稜涵／綜合報導

端午節本週六（5月31日）登場，你準備好大口吃粽子、和家人開心團聚了嗎？不過你知道嗎，民間其實把這天稱為「五毒日」，是一年中陰氣最重、邪氣最旺的時候，清水孟國際塔羅的小孟老師特別提醒，別忽略這「6大禁忌」，不然容易招來小人糾纏、病痛纏身，甚至意外災厄找上門！

一、忌探病：毒氣旺盛 別讓身體「破口」

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農曆五月自古被稱為「毒月」，病氣特別活躍，小孟老師提醒，這天最好別去醫院探病，避免沾染病氣，加上還有病毒傳播風險，建議大家出門戴口罩、勤洗手，少群聚更安心。

二、禁行房：留住元氣才能擋邪

《呂氏春秋》早就寫了：「五月宜齋戒禁慾。」小孟老師也說，這天最重要的是「養元氣」，別讓身體過度耗損，否則容易讓邪氣趁虛而入。飲食也建議清淡、多蔬果，盡量吃素少殺生，讓身心更安定。

三、忌上山林：毒蟲蛇出沒，小心「山裡有事」

端午節濕氣重，正是蛇蟲鼠蟻活躍的時候，尤其草叢、山林是高風險地區，若非得外出爬山，別忘了攜帶雄黃、香茅油等驅蟲好物，保護自己不被「毒厄」找上門。

四、忌送整串粽子：一條繩可能「綁住」對方運勢

別再一整串粽子送人了！傳統認為，整串粽子的繩子容易形成「繩煞」，有沾染穢氣、甚至影射輕生的負面聯想。若真想送粽子，挑選單顆包裝、溫暖又不失禮。

五、忌去海邊：不是水鬼，是「暴雨地雷區」

端午常逢梅雨季，海邊因溪水暴漲或暗流激強變得危險，民間才會流傳「水鬼抓交替」的說法，事實上是天氣變化大，戲水風險高，建議大家這天別往水邊跑，安全第一。

六、勿亂丟平安符：別把自己的「護身罩」弄丟了

許多人會隨身佩戴平安符，但別忘了，這類護身物最好妥善保存，亂丟可能破壞原本的保護力，反而讓小人纏上你、運勢走下坡，小孟老師提醒，寧可信其有，收好總沒錯。

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