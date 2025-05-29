家寧新片念稿又凸槌！網抓39處發音不清...「粉絲」唸成「粉屍」

▲家寧今在IG預告上片，卻整整遲了半小時才公開。（圖／翻攝自秘月期POPOO YT）

圖文／CTWANT

YouTuber家寧與「眾量級」成員Andy老師分手後戰火不斷，雙方隔空開撕，話題持續延燒。今（29日）家寧針對先前爭議上傳第三支回應影片，主打四大重點澄清，但影片原定上午10點上線，卻整整延後半小時才公開，引發外界揣測，疑似與影片內容臨時加料、補充對話截圖有關。同時，影片也被眼尖網友抓包多達39處咬字不清，再次掀起討論熱潮。

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▲網友大酸，家寧口中的公司，其實就是爸媽在控制。（圖／翻攝自秘月期POPOO YT）

這支名為「噓！回應」的影片長達約8分鐘，家寧在片中逐條回應Andy對她的財務與感情指控，聲稱頻道收益「從頭到尾都是Andy自己操作」，而她個人即便商業合作收入比Andy高，卻拿著相近薪水，更直言「我對公司的帳戶或收入沒有任何決定權」，強調對方若有疑問可走法律途徑釐清。

然而這段影片甫上線，便被網友貼出時間軸，直指咬字問題嚴重，從「粉絲」唸成「粉ㄕˉ」，到「隱瞞之處」變「隱瞞ㄗˉ處」，短短數分鐘內竟多達39處，相關留言至上午11點40分止已獲得超過500個讚，且持續攀升。

▲網友整理出家寧新影片咬字不清之處。（圖／翻攝自秘月期POPOO YT）

家寧此番表態也未正面提及父母角色，但留言區不少網友質疑她刻意撇清家族企業責任，狠酸「公司就是妳爸媽，然後妳說與妳無關？」「公司兩個字換成『我媽』會更合理」、「請Andy向公司反映？但公司負責人就是你媽耶」。

此外，影片延後上片也成為外界關注焦點。據悉，家寧原先於IG預告早上10點準時上架，最後卻遲至10點半才公開，傳出是臨時為補強證據，增加對話截圖與內容修改，才導致延誤。

目前家寧尚未對咬字問題與延遲上片進一步回應，但整起風波未見平息，網路輿論仍持續發酵。

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