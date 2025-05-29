國3衝出邊坡車頭全毀　台中女脖子挫傷

▲▼台中女開車不明原因衝出國3邊坡，車頭全毀，脖子挫傷。（圖／民眾提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

台中市24歲陳姓女子今（29）天下午2點開車行駛在國道3號北上207.5公里（烏日段）時，自撞外側護欄衝出邊坡，車頭全毀，左側車門凹陷，陳女送烏日林新醫院，脖子輕微挫傷，已照X光及擦藥，無造成車流回堵，肇事經過調查釐清中。

國道七隊呼籲用路人，若雨天視線不佳時行駛國道，應保持安全車距並減速慢行，確保行車安全。以及駕車時應遵守速限，保持安全距離，才能順利煞停。