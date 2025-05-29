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快訊／南港分局警員酒駕爆案外案！5人居酒屋暢飲...又戰酒店續攤

▲▼南港分局外觀。（圖／記者謝盛帆攝）

▲圖為南港分局傳出警員酒駕風紀案。（圖／資料畫面）

記者張君豪／台北報導

台北市南港分局張姓警員（29歲）16日因酒駕騎機車回家，撞上一名女老師的機車，不僅被依公共危險罪嫌移送，更遭記過調職。離譜的是，南港分局事發後責成督察組介入調查，發現張姓警員15日晚間居然是與南港所、玉成所共5人，到台北市信義區林口街某居酒屋吃燒烤飲酒作樂，本來是同事賦休聚餐的歡樂夜晚，但席間有人提議到酒店「喝香香」續攤，5人叫計程車到松山區復興北路某酒店續攤，張隔天回家時才發生意外，將另4名警員記1小過。

南港警方針對張員酒駕情事，在16日當天展開自清自檢的內部調查，南港督察組成員清查張員酒駕前晚行蹤，發現他與南港所、玉成所、及偵查隊警員共5人，先在信義區某居酒屋聚餐後，再分乘計程車到松山區復興北路某酒店喝花酒，眾人直到16日凌晨消費完畢，分別搭車回家。

張知道自己喝酒，於是先回分局醒酒，但他早上從火車站騎機車回家途中，在新北瑞芳與一名女老師的機車發生擦撞，警方到場酒測，張員酒測值0.56毫克，訊後依公共危險罪送辦。

南港警方表示，經查上情屬實後，張員涉嫌酒駕記大過1次、涉足不正當場所記過1次，其餘4名警員均涉足不正當場所屬實，均記小過1次、5人均列教育輔導對象，張員則報請改調其他分局警備隊處分。南港警方強調：警方對警員違法違紀案件，均主動調查，依法嚴處，絕不寬貸，秉持「警紀警辦」、「毋枉毋縱」之立場，展現淨化團隊決心以維警譽。

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