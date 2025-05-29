質疑消防勤務車標示消失、收紅包　陳皇宇轟管理鬆散要求查辦

▲台南市議員陳皇宇在市政總質詢中，痛批消防局捐贈車輛標示管理失當，引爆紅包與公務車使用爭議。（記者林東良翻攝）

記者林東良／台南報導

台南市議會29日進行市政總質詢，市議員陳皇宇針對消防勤務車輛外觀的捐贈標示脫落提出質疑，並質疑消防人員疑似收受紅包、公務車挪為私用等問題，怒批內部管理鬆散，要求政風處介入調查，嚴格稽核。

陳皇宇在質詢中表示，公務車輛募集不易，許多民間企業與團體無償捐贈車輛支援前線勤務，消防局卻未妥善保存車體上象徵感謝與公開透明的捐贈標示。他質疑，為何貼不到幾個月就脫落？補上標示卻遙遙無期，甚至改用可隨時拆卸的磁吸式貼紙，讓人懷疑是否另有用途？他呼籲消防局長李明峯，應立即調閱該車輛的完整出勤紀錄，釐清是否存在公器私用情形。

此外，針對基層傳出疑似接受慰問紅包卻未妥善分配、甚至流向不明的情況，陳皇宇指出，這對原意是慰勞義消、義警的善心捐款形成諷刺，也大大打擊了基層士氣。他要求市府政風處介入，對消防局第五大隊公務車使用及紅包疑雲進行全面調查。

對此，消防局長李明峯回應，已指示政風室與督察單位全面介入，針對勤務車輛使用狀況、捐贈標示保存及可能涉及紅包爭議的單位進行調查，絕不姑息違規行為。他強調，全體消防人員必須嚴守公務員廉政倫理規範，任何形式的餽贈皆不得接受，並承諾將加強內部稽核與教育訓練，避免類似情形重演。

消防局表示，李明峯局長對本案深感震怒，已請市府政風處正式協助調查，務求真相公開、責任釐清，維護消防體系的清廉形象。