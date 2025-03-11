請好友「幫給1萬2紅包」　他一問新人傻了：留下疙瘩是一定的

▲原PO包了1萬2000元的紅包，然而對方卻只收到2000元。（示意圖／取自Pixabay）

記者曾筠淇／綜合報導

如果有一定的交情，即便無法喝喜酒，可能也會請人帶紅包。近日有網友發文透露，他的國中同學前年結婚，但因他無法前去，所以就請人幫忙帶1萬2000元的紅包過去，豈料後來他卻得知，對方當時收到的紅包只有2000元。貼文曝光後，引發網友討論。

這名網友在「匿名公社」上發文表示，前年年底，他的國中同學A結婚了，但因為正好和他弟弟的婚禮撞期，所以他便請另個同學B代他送上1萬2000元的紅包。今年同學B要結婚了，結果他和同學A吃飯、討論紅包的時候，才發現對方當時收到的根本不是1萬2000元的紅包。

[廣告]請繼續往下閱讀...

原PO說，同學A只有收到2000元的紅包，一直到現在吃飯才知道他包的是1萬2000元。只是，他也不知道究竟是禮金簿上面寫錯了，還是錢被同學B給拿走，「但又不好直接找B對質，心裡留下疙瘩是一定的」。

貼文曝光後，底下網友紛紛表示，「1萬是代辦手續費，合理」、「也抽太多了吧」、「手續費是收得比較重」。也有網友認真回應，「以後禮金請轉帳」、「一定要講開」、「代包」。還有網友直言，若請人代包，只要拿謝卡，就能避免這類狀況，「代包你不會叫他拿謝卡嗎」、「不是，不拿謝卡啊？尤其代包的，包這麼多不拿謝卡也太奇怪」。