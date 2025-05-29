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世壯運蒙古女籃隨行人員手機遺落公車　警半小時光速效率找回

▲大安臥龍所、和平東路所警員協力在半小時內找回蒙古代表隊隨行人員的手機。（圖／記者張君豪翻攝）
▲大安臥龍所、和平東路所警員協力在半小時內找回蒙古代表隊隨行人員的手機。（圖說下同／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

雙北世壯運各項賽程正如火如荼地進行，24日上午一蒙古籍女籃隨行工作人員在抵達比賽場地，報到時赫然發現自己手機遺落在稍早搭乘的公車上，他立即向在場維安的大安警分局和平東路派出所警員求助，成功尋回遺失的手機，蒙古女籃隊除了警方深表感謝，台灣警方專業、效率的形象做了最好的國民外交。

大安警方表示：一名蒙古籍女籃隨行人員當天抵達和平籃球館時，發現自己手機遺落在公車上，緊急向在場執行安檢的和平所、臥龍街所警員求助，表示自己的三星手機疑似遺落在搭乘的公車上。

▲大安臥龍所、和平東路所警員協力在半小時內找回蒙古代表隊隨行人員的手機。（圖／記者張君豪翻攝）

兩所員警在得知情況後展開分工協查，釐清其搭乘的路線、立即調閱現場監視器，經確認搭乘的公車車號、班次後，警方聯絡公車總站並迅速與公車駕駛取得聯繫，在確認手機型號特徵無誤下，警員開巡邏車到該班公車停靠站，順利取回手機。

警方不到半小時內，就將蒙古女籃代表隊人員遺失的手機發還。蒙古籍女籃隨行人員對台灣警察的專業效率表示由衷感謝，在場興奮與警員擊掌道謝，開心留下合影。大安警方藉此案例呼籲，參加世壯運選手、隨行人員對於隨身物品應隨時留意，若有不慎遺失，可立即至鄰近警察機關、請求賽事場館人員協助，以維護財產安全。

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