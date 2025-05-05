大人小孩通殺奪7命！拆船大亨慘遭滅門　牛埔幫齊會生今告別式



▲牛埔幫角頭齊惠生5日在二殯舉辦告別式。（圖說下同／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

曾在1984年底在菲律賓犯下台商陳正昌、陳南光兄弟滅門血案的牛埔幫新厝角頭齊惠生4月12日病逝享壽81歲，齊惠生告別式今天在二殯低調舉辦告別式，包括北市議會副議長葉林傳等均到場致意，轄區大安警方規劃逾50名警力到場維安，但出席告別式各路兄弟均相當低調、並未有違法脫序行為。

知情者透露，當年陳正昌兄弟是南台灣拆船大亨，卻疑似積欠逾億元賭債後，攜家跑路到菲律賓，投靠牛埔幫齊姓三兄弟，但齊家兄弟的齊麗生與陳南光也有賭債糾紛，加上陳姓兄弟倆家共9人跑路到菲律賓、小孩均就讀當地僑校讓齊家兄弟認為陳家人是惡性倒債，夥同竹聯幫忠堂堂主董桂森、殺手劉煥榮、信堂堂主游大維等人計畫洗劫陳家人後殺人滅口。

當時齊家三兄弟的齊麗生、齊瑞生以受債主委託為游，持槍挾持陳姓夫妻4人，要她們打越洋電話讓台灣親友、交出隱匿的資金，之後便持刀槍在陳姓夫傷豪宅內殺害兩兄弟夫妻及5名子女，造成7死2重傷的滅門血案，知情警私下透露「劉煥榮被媒體渲染成正義殺手，事實上從這件案子看，他們就是謀財害命犯下滅門血案的悍匪，連未成年小孩都不放過」





齊家三兄弟犯下滅門血案後、齊惠生和劉煥榮逃亡日本，齊麗生則逃回台灣、齊瑞生則因牽連賭債遭黑幫槍殺，日後劉煥榮、齊惠生遭日本警視廳逮捕歸案後解送回台受審，劉煥榮遭判處死刑，齊惠生則被判處無期徒刑，齊後來獲假釋出獄後又因涉案、甚至與日本黑幫經營網路賭博電玩，齊晚年不斷在監獄進進出出，身體亮紅燈後才退出黑幫生活，4月12日因多重器官衰竭過世，享壽81歲。

今天齊惠生在北市二殯因舉辦告別式，北市大安警分局派遣逾50名警力到場蒐證維安，熟稔幫派生態的警員私下透露，牛埔幫近年轉型有成，領域涉足都市更新、營建業和社區保全業，幫派轉以合法經營生存，加上幫規森嚴，已甚少在江湖上打打殺殺惹事，但幫派實力相當雄厚，告別式結束後警方統計約逾150人到場致意，所幸未發生衝突脫序行為過程平和。

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