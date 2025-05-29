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搭捷運注意！北捷公告「禁做2事」　違者最高罰7500元

北捷近日發布最新公告，禁止旅客在站內從事募捐、設攤等政治性活動。（圖／報系資料照）

▲北捷近日發布最新公告，禁止旅客在站內從事募捐、設攤等政治性活動。（圖／CTWANT資料照）

圖文／CTWANT

台北捷運是雙北民眾通勤的重要交通樞紐，每天來往人潮超過百萬人次，不過北捷近日發布最新公告，禁止旅客「做2事」，若違反規定最高可開罰7500元。

北捷發布公告，根據台北捷運「旅客須知」明文規定，捷運系統範圍內禁止任何政治性議題活動，相關違規行為，可依《大眾捷運法》第50條第1項第7款、13款開罰。

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北捷說明，捷運系統範圍內不得從事競選活動、政黨黨務活動、抗議集會遊行或其他政治性議題活動，違者本公司得拒絕運送，站、車人員並得視情節會同警察人員強制或護送其離開站、車或大眾捷運系統區域。

此外，北捷表示，依據《大眾捷運法》第50條第1項第7款「未經許可在車上或站區內募捐、散發或張貼宣傳品、銷售物品或為其他商業行為」，可處新台幣1500至7500元罰鍰；另根據《大眾捷運法》第50條第1項第13款「未經許可在捷運系統路權範圍內設攤、搭棚架或擺設筵席」，可處新台幣1500至7500元罰鍰。

對此，北捷也強調，台北捷運公司將不分黨派一律依法行政，呼籲各界尊重並配合辦理。

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