當舖教父秦嗣林《 顆顆永流傳-天然鑽石拍賣會 》釋出億元珍藏一折起拍，僅此一次

▲被譽為「當舖教父」的秦嗣林割愛珍藏鑽石，舉辦顆顆永流傳天然鑽石拍賣會。（圖／攝影周宸亘提供，下同）

記者楊智雯／綜合報導

在保值性備受矚目的當下，鑽石再度成為資產配置的熱門選項，尤其天然鑽石價格正處於低點，正是具眼光的藏家與投資者入手的絕佳時機，被譽為「當舖教父」、以獨到寶物鑑定眼光聞名的人稱秦老闆的秦嗣林，即將於6/7親自在大千典精品會館主持「顆顆永流傳 天然鑽石拍賣會」，這也是他破天荒推出的唯一一場鑽石拍賣。

此次拍賣會預計釋出51件重量皆在2克拉以上的高品質天然鑽石，涵蓋稀有裸石與精工鑲嵌鑽款，件件皆為秦嗣林多年珍藏與嚴選之作。最受矚目的是，此次全場拍品起拍價皆為市場行情的一折，打破業界慣例，不僅展現秦老闆「讓寶物流通」的理念，也為藏家與投資者創造前所未見的入手機會，拍前預展將於6/2~6/5率先登場，具備鑑賞眼光者絕對不可錯過。

▲秦老闆具備豐富鑑定實務經驗，強調選購高品質鑽石需留意肉眼難辨的細節。

秦老闆義氣出清億級鑽石珍藏，力挺老客戶共度難關

秦老闆指出，在全球經濟震盪、關稅與運輸成本高漲等不確定因素衝擊下，不少企業與個人資金調度吃緊，現金流面臨前所未有的壓力，近期更有許多熟識多年的老客戶，主動尋求當舖協助，希望能變現名下資產以度過眼前難關，為了替這些長年支持他的顧客爭取更多即時現金，毅然決定將個人珍藏超過15年的天然鑽石割愛出清，總價值上看1億元，作為一次性的拍賣重點，這場拍賣會是秦老闆對「老客戶挺到底」的義氣展現，也是他第一次大規模釋出所有鑽石珍藏，是一場錯過不再的歷史性拍賣。

▲2克拉以上天然鑽石同步曝光，附GIA國際證書或賴泰安證書，從裸石到鑲嵌款皆為秦老闆多年珍藏精華。

針對近年市場上關於天然鑽石與培育鑽石價值差異的討論，秦老闆在受訪時明確指出，高品質天然鑽石具備稀有性與長期保值性，更重要的是，天然鑽石體積小巧且價值高，是絕佳的低風險資產載體，可以安全地轉移或持有大量財富，相較於黃金或需要在官方登記的房地產、股票等，其隱密性與流動性更具優勢，這使其在金融功能上獨樹一格，是兼具收藏與資產配置價值的重要標的，他強調，儘管培育鑽石在外觀與化學結構上與天然鑽極為相似，短期內也對價格體系造成一定衝擊，但兩者本質仍有明確差異，且可透過專業儀器清楚分辨，相較之下，培育鑽石在二手市場幾乎無法轉售流通，價值快速歸零，不具備長期投資與保值功能。

秦老闆進一步指出，天然鑽石雖處於價格修正階段，但預估市價跌至六折後將趨於穩定，具備國際證書、克拉數高的高品質鑽石未來仍具有回升空間與保值潛力，正因如此，此次以市價一折作為起標門檻，無疑是難得一見的入手機會。

▲本次拍賣最大亮點之一，3.03克拉D色、Flawless等級、Type IIa完美鑽石，市值破500萬，一折起拍。

51顆珍藏鑽石破天荒釋出 一折起標、鑑賞收藏兩相宜

本次拍賣所釋出的51顆天然鑽石，皆為秦老闆歷時十餘年精挑細選的私人珍藏，每一顆均附有GIA國際權威證書或賴泰安證書。其中最受矚目的是一顆3.03克拉D color、Flawless內外無瑕等級、Type IIa的頂級完美鑽石，市值超過500萬元，將首度公開一折起拍賣，亦有來自知名藝人藏家、富有故事性的鑽石珍品，秦老闆表示，這批鑽石平日極少對外釋出，即使最終以兩、三折成交，對藏家與投資者而言，仍是價值遠超於價格的入場良機。

這場拍賣會不僅是收藏機會，也是向秦老闆請益珠寶專業知識的難得平台。針對市場上鑽石的選購，秦老闆特別提醒大眾，鑽石市場其實「水很深」，充滿許多眉角，他強調，對於白色鑽石而言，其品質與價位是應當對等的，若遇到聲稱「品質極佳、價格卻很低」的情況，必須特別提高警覺。他指出，這種情況的陷阱可能不在於基本的4C條件下，而是隱藏在其他肉眼難以察覺的細節中，例如鑽石的比例可能有問題、多出了不應有的切面，或是有螢光反應，秦老闆表示，這些問題對於一般消費者而言非常難以自行發現，因此尋求專業鑑定至關重要，憑藉他累積50餘年的豐富經驗，每天與鑽石為伍，他自信能辨別出鑽石的真偽與潛在問題，並為消費者把關，確保鑽石的天然性與價值。

▲秦老闆與吳趙明老師將在拍前預展分析鑽石市場趨勢。

在正式拍賣前，主辦單位也於6/2~6/5於同地點舉辦預展，現場除了可以近距離鑑賞這些珍稀鑽石外，還於6/2(ㄧ) 下午2:00舉辦論壇，邀請秦老闆與吳照明老師一同分析鑽石市場趨勢，提供專業見解，歡迎對鑽石有興趣的民眾把握機會預約參與，秦老闆提醒，本次拍賣會不提供現場鑑定服務，所有拍品均附有國際權威證書，品質均經層層把關，確保買家無後顧之憂。

顆顆永流傳 天然鑽石拍賣會

預展期間：6/2~6/5 上午11:00~下午5:00

拍賣時間：6/7（星期六）下午2:00~5:00

拍賣地點 : 大千典精品會館

地點 : 台北市大安區忠孝東路四段270號13樓之2

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撥打報名專線 02-2781-8979

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