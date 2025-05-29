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全球首次跨國共演！中華電信攜NTT零時差演出　嗨爆大阪萬博舞台

▲全球首次跨國共演！中華電信攜NTT零時差演出，嗨爆大阪萬博舞台。（採訪撰稿／記者黃稜涵；攝影剪輯／記者劉亮亨）

記者黃稜涵／採訪報導

台灣官將首以氣勢磅礴的姿態，首次登上大阪萬博舞台，與日本超歌舞伎文化展開跨國共演，這場演出運用IOWN全光網路，成功實現跨國同步演出，寫下全球創舉，來自台灣與大阪的上千名觀眾熱情揮舞手燈、嗨翻全場，跨越地域與時差，共同享受超震撼的視覺盛宴！

▲全球首次跨國共演！中華電信攜NTT零時差演出　嗨爆大阪萬博舞台。（圖／記者劉亮亨攝）

▲中華電信攜手NTT零時差演出，成功實現跨國同步演出，寫下全球創舉。

中華電信董事長簡志誠指出，「為了展現我們IOWN全光網路的創新應用，所以今天特別有台灣的官將首，以及日本的超歌舞伎，首度跨海同台演出，讓台北以及大阪萬博的兩地觀眾，能夠同時沉浸在一場，結合科技與藝術的創新體驗中，這其實不僅是我們通訊技術的一大突破，更重要的是，我們文化藝術交流的新篇章」。

▲全球首次跨國共演！中華電信攜NTT零時差演出　嗨爆大阪萬博舞台。（圖／記者劉亮亨攝）

▲中華電信董事長簡志誠指出，這不僅是通訊技術的一大突破，更是文化藝術交流的新篇章。

中華電信與NTT以萬博規格創造演出環境，透過IOWN全光網路將大阪演出的「超歌舞伎 Powered by IOWN『今昔饗宴千本櫻 萬博版』」於台北即時呈現，更邀請台灣「九天民俗技藝團」合作演出，配合日本超歌舞伎團隊精心設計燈光與音樂效果，與大阪表演者進行跨國互動，帶兩地觀眾進入「超歌舞伎」絢麗多彩、震撼心靈的視覺體驗。

兩地觀眾一起大喊口號，還會隨著劇情與音樂變換手燈顏色，展現高度互動，這場突破地域限制的跨境演出，即使表演者分處台北與大阪，依舊能無縫互動、默契演出，讓兩地觀眾親身感受雙向共演的臨場震撼，彷彿身歷其境。

▲全球首次跨國共演！中華電信攜NTT零時差演出　嗨爆大阪萬博舞台。（圖／記者劉亮亨攝）

▲透過IOWN全光網路，帶兩地觀眾進入「超歌舞伎」絢麗多彩、震撼心靈的視覺體驗。

簡志誠董事長透露，「全光網路基本上，不需要經過電，所以低延遲，除了低延遲之外，它的傳輸抖動訊號不會掉資料，也是很重要的，利用這個特色，遠在很遠3千公里的大阪，萬博現場的演出，直接送到台北總公司的總部，事實上也幾乎是零時差，讓觀眾可以很如臨現場很沉浸式的，在看非常距離遙遠兩個異地的一個表演」。

▲全球首次跨國共演！中華電信攜NTT零時差演出　嗨爆大阪萬博舞台。（圖／記者劉亮亨攝）

▲▼兩地觀眾一起大喊口號，還會隨著劇情與音樂變換手燈顏色，展現高度互動。

▲全球首次跨國共演！中華電信攜NTT零時差演出　嗨爆大阪萬博舞台。（圖／記者劉亮亨攝）

簡志誠董事長進一步說明，「我們不需要在一個地方，建構一個很大的AIDC，我們AIDC未來就可以，分散在很多不同的國家，不同的地點，利用全光網路，可以把它串在一起，這個GPU算力的出租，未來透過全光網路，我們這個出租的地點，事實上也可以分散，在各個地方。」

中華電信與NTT去年率先啟動全球首例國際IOWN全光網路，成功驗證台日之間，具備超低延遲與極低訊號抖動的穩定通信技術，今年更進一步攜手打造跨國共演，開創娛樂展演新模式，為未來帶來更多嶄新、沉浸式的娛樂體驗。 

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