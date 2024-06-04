南投上萬名10至55歲女性淪月經貧民　縣府推月經平權打造友善環境

▲南投縣長許淑華帶頭推動「月經平權」，期許全民關注、共創友善環境。（圖／南投縣政府提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

5月28日為「世界經期衛生日」，南投縣統計10至55歲女性人口中約有1/13屬弱勢且可能面臨月經貧窮議題，南投縣長許淑華除呼籲縣民共同關注月經平權議題，號召各行業場域踴躍加入營造性別友善空間行列。

草屯婦女中心3日在縣府一樓大廳舉辦「月經平權記者會」活動，許淑華邀請縣議員林友友、林儒暘、蔡銘軒、張婉慈、南投市長張嘉哲、立委游顥服務處副主任袁國盛、社團法人南投縣基督教青年會理事長林約翰等與會來賓，一同開箱「南投縣月經友善地圖」，宣示共創月經友善環境決心；會中並頒發感謝狀予安加倍公司，感謝其捐贈5000份生理用品，充實月經友善空間資源。

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許淑華表示，全縣10至55歲女性人口約有13萬人，其中低（中）收入戶、弱勢兒少及特殊境遇家庭等不利處境家戶內女性人口約有1萬多人；而在傳統文化和保守社會風氣中，月經被視為不潔、厄運的象徵，「來洗」（台語的月經來潮）時羞於啟口及不便，常導致女性受到不平等對待、因膽怯不敢向外求助，陷入月經貧窮和生、心理的弱勢惡性循環，因此連結社政、教育及衛生等公私部門，並邀請各鄉（鎮、市）長，共同向社會大眾宣導推廣月經平權的觀念，並分享婦女中心所提供的月經教育資源，透過在地力量打造月經友善環境。

縣府社會及勞動處指出，縣府委託南投縣基督教青年會承辦「南投縣草屯區婦女服務中心」推動月經平權工作，除提供月經教育資源，至校園、社區及社福機構進行月經教育宣講，也預計培育月經倡議種子師資；該中心在昨天記者會中即佈置月經議題及資源展，由種子講師提供月經生理知識、月經汙名、月經貧窮等介紹，並展示各項生理用品，本月份將在南投縣婦幼館一樓大廳進行展覽，邀請民眾參觀，也可在互動區拍照打卡，留言寫下對月經議題的想法。

該中心也與社團法人「全球小紅帽協會」合作在南投推動「月經友善空間」，希望串聯在地店家與單位為正值月經來潮的女性，提供更加友善及舒適的空間，目前草屯區已有16個單位申請加入，將持續號召南投、埔里、竹山等地區社區及商家加入。

此外，縣府所屬一、二級機關及4區婦女服務中心則辦理生理用品友善措施，提供免費生理用品，以利民眾急用需求，另結合烏溪線及濁水溪線食（實）物銀行服務站，每月提供生理用品予女性服務對象或案家內10至55歲女性，協助減輕生理用品經濟負擔，112年度合計供應407戶521人。