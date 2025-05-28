雄中畢典邀請函是「紅單」！滿滿細節藏太深　校長用ChatGPT解謎

▲雄中畢典邀請函「紅單」滿滿細節，包括郵票、關防、條碼、車型和車號等埋了很多哏。（翻攝自莊福泰臉書）

圖文／鏡週刊

6月是鳳凰花開的畢業季，高雄中學將於6月4日舉辦畢業典禮，今年的畢典邀請函創意十足，設計成交通違規通知單「紅單」，校長莊福泰在社群平台透露邀請函裡包括郵票、關防、條碼、車型和車號等埋了很多哏，而他也靠ChatGPT幫忙解謎。

莊福泰指出，邀請函上的郵票圖案選用一張拍攝於二戰後不久的雄中校景照片，當時校園內的琉球松高度還不高，別具時代意義，今年為終戰80週年，二戰期間雄中並未遭到戰火。

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莊福泰指出，邀請函上的「關防」印章採用篆書，內容為「高熊市立熊中莊福泰大黑印」。右側條碼則藏有密碼，他丟給chatGPT幫忙解謎，經轉換為字母後，恰為「GRADUATION（畢業）」。

▲校長莊福泰丟給ChatGPT解謎，經轉換為字母後，恰為「GRADUATION（畢業）」。（翻攝自莊福泰臉書）

此外，邀請函中的車型是一輛廂型休旅車，莊福泰認為，是呼應本屆畢典主題「大黑去旅行」，而車牌號碼「114-DH」也富含意涵，114代表本屆畢業年級，有人解讀DH為「Da Hae（大黑）」，也有人認為是「date here」。

日前雄中也票選出今年畢業歌自選曲，是由《Love Live!學園偶像計畫》系列限定組合「AiScReam」的洗腦歌曲〈愛♡スクリ～ム！〉奪冠，展現出雄中生的開放與創意，也令人期待到時畢典上一群學生齊喊「露比醬～嗨～」的畫面。



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