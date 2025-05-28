熱血回歸！花蓮卓溪分駐所所長上任　部落媽媽總動員歡迎回家

▲新任所長徐保義（左）布達就職典禮，由分局長黃清暉親自主持。（圖／玉里警分局提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣警察局玉里分局於26日下午15時假卓溪分駐所舉行新任所長徐保義布達就職典禮，由分局長黃清暉親自主持。值得一提的是任所長徐保義多年前曾任職卓溪分駐所，任職期間熱心服務口碑甚佳，所以此次回歸任所長，部落媽媽得知訊息在布達典禮當天也都趕來觀禮，獻上祝福和歡之意，場面相當溫馨。

此次典禮也打破以往制式化流程，分局長黃清暉以風趣的語調帶動現場氣氛，讓會場充滿笑聲與掌聲，成功營造出莊重又不失溫暖的人情味，展現警民之間的良好互動。

卓溪分駐所新任所長徐保義，為花蓮縣鳳林鎮人，歷任富里分駐所、玉里派出所警員及副所長等職務，資歷完整、實務經驗豐富。值得一提的是，徐所長於民國102年至106年曾在卓溪分駐所任職多年，對當地風土民情、人文特色與族群文化均有深厚了解與情感連結，能迅速銜接業務、投入社區治安維護工作。

與會貴賓在致詞時特別提及，徐保義所長為人熱心、有惻隱之心，過去在卓溪分駐所服務期間，常主動關懷轄內弱勢族群，不僅積極協助申請急難救助，更曾得知部落孩童缺乏代步工具，便自掏腰包購買腳踏車相贈，讓孩子能安心上下學。

此外，徐所長勤於深入轄區、走訪部落各角落，對地方家戶狀況瞭若指掌，甚至比在地人還熟悉，深獲民眾信任與敬重。也因此，在本次布達典禮當天，除了各級長官外，還有許多部落村民與媽媽們特地前來獻上祝福，足見其深厚人緣與民間口碑。

▲布達典禮當天還有許多部落村民與媽媽們特地前來獻上祝福。

玉里分局長黃清暉表示，非常感謝各界貴賓對警政工作的支持與肯定，在百忙之中撥冗出席盛會。並期勉新上任所長秉持「治安為重、交通優先」的理念，積極推動各項重點業務，在治安方面，打詐是當前的重點工作另嚴防毒品入侵社區部落，並持續透過各類集會向民眾宣導防詐知識；交通方面，加強事故防制；為民服務方面更是宗旨，則應本著同理心關懷弱勢，將心比心，全力落實「熱忱為民」的核心價值。最後也勉勵全所同仁，與新任所長齊心協力，持續為卓溪鄉親打造更安心、更友善的生活環境。