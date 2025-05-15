南投首創送藥到府線上系統　手機申請即可請藥師免費為長輩送藥

▲南投縣全國首創送藥到府線上系統正式啟用。（圖／南投縣政府提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

南投縣「送藥到府系統」於5月正式啟用，縣政府指出，該系統為結合科技應用與社區藥事服務，提供可線上申請的送藥到府服務，以及長者與身心障礙者一站式藥事服務，不但為全國首創，也開啟偏鄉高齡照護新模式。

縣府15日於南投市和康藥局舉行「送藥到府系統」啟用儀式，縣議員林儒暘、縣府計畫處長邱紹偉、衛生局長陳南松、南投縣藥師公會理事長林澤輝、南投縣藥劑生公會理事長雷輝龍都到場參與。

陳南松表示，南投縣老年人口比例已達21.74%、位居全國第三，為保障長者用藥安全、提升醫療可近性，該縣積極推動多元藥事服務，結合逾50家社區藥局，深入13鄉鎮提供社區整合、送藥到府及健康管理等服務，近4年多來已累計服務超過4000人次，據統計不但省錢、省時、減碳，還降低長輩跌倒發生率達0.9%。

陳南松說明，此次開發平台、改採線上申請方式辦理，只要設籍南投65歲以上獨居或75歲以上身心障礙者，只要透過平台線上申請，即可媒合在地藥局，請藥師免費把藥品親自送到家中，還能指導用藥安全，真正落實在地照護與數位共融的理念；邱紹偉指出，該平台已在5月7日正式上線，短短幾天內已受理超過160件申請，未來也會慢慢擴大申請對象，讓更多人受惠，民眾及子女如有線上送藥到府需求，請上網申請（https://phama.nantou.gov.tw） ，即可由系統媒合服務。

林姓民眾表示，只要用手機上網申請，將處方簽拍照上傳，在家裡等藥師來送藥即可，還可當面提供詳細說明、即時回答問題，對老人家來說真的很方便；和康藥局藥師林宏益表示，送藥到府服務改為線上申請後，從案件申請、派案媒合，到後續的統計報表、核銷作業，全都能在同一平台上完成，大大減輕藥師負擔和行政作業，對民眾來說也更安全便利，是很好的雙贏措施。