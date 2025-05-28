花蓮「婦幼照護好孕禮」再進化　九大服務升級看這邊

▲花蓮推動一系列婦嬰照護與托育政策，從孕前照護到嬰幼兒托育，打造「一站式、多階段、全方位」的育兒支持系統。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣長徐榛蔚長期致力於提升婦幼照護品質、減輕青年家庭育兒負擔，推動一系列優於全國的婦嬰照護與托育政策，從孕前照護到嬰幼兒托育，打造「一站式、多階段、全方位」的育兒支持系統，讓青年家庭在花蓮安心生養、幸福成家。

「婦幼照護好孕禮升級至九大服務」！自108年開辦「婦幼照護好孕禮」三大好孕禮，109年升級成七大好孕禮，持續檢討精進政策，提供婦幼最好照顧。114年度提供九項實用且貼心的服務，包括高風險孕產婦關懷追蹤、唐氏症篩檢、子癲前症篩檢、成人三合一疫苗補助、新生兒先天代謝異常疾病篩檢、母乳哺育諮詢、婦幼營養券、產前衛教與哺乳輔導等。自113年9月至114年3月間，持續照護499名孕產婦及其新生兒。

「全國最高凍卵補助6萬元」！花蓮縣為支持有意願生育的女性癌友，推出「114年凍卵補助計畫」，透過經費補助每位最高6萬元，幫助在育齡階段罹癌之女性保存健康的生殖細胞，並保障女性生育選擇權。

「2000元嬰兒口服輪狀病毒疫苗補助 降低重症風險」！為進一步強化嬰幼兒疾病預防，花蓮縣自114年起再加碼，每名設籍新生兒可獲得價值2,000元的口服輪狀病毒疫苗接種補助，家長可依照所選品牌選擇兩劑或三劑方案，自由搭配接種計畫。此項補助為目前全國少數縣市實施的政策之一，目的是減少嬰兒因輪狀病毒感染造成腸胃炎、腹瀉、住院等情況，降低家庭醫療負擔。截至114年4月，已有超過280位嬰兒受惠，未來將持續推廣，期望全面提升本縣嬰幼兒健康防護力。

「坐月子到宅服務 180小時到府貼心照護」！為減輕產婦身心負擔、提升產後照護品質，自113年9月起提供「坐月子到宅服務」，凡設籍本縣的新生兒出生60日內，產婦即可申請補助180小時（每日4小時）到府服務，服務內容包括產婦身體照護、育兒指導、月子餐製作與簡易家務協助，總價值達5萬9,400元。截至114年3月，已有163名產婦申請此項服務，累計服務5,779人次、總時數達23,116小時，滿意度極高。縣府也積極培訓72名合格月嫂，並登錄縣府平台提供服務，確保人力專業與服務品質。

「新生兒祝福禮與幼兒圖書雙重啟動 陪伴家庭成長」！114年度「新生兒祝福禮」計畫自5月起正式啟動，凡出生並設籍於花蓮縣的新生兒，家長可於辦理出生登記或初設戶籍時，「一站式」獲得多項服務與諮詢，於各戶政事務所免費領取「媽媽寶寶袋」。此袋為花蓮專屬設計，內含育兒包、包屁衣、紗布巾、尿布墊、安撫娃娃與婦幼福利宣導手冊等實用物資，並搭配在地特色設計，如縣鳥「朱鸝」圖樣，蘊含家鄉溫度與文化記憶。提供幼兒圖書閱讀禮，結合花蓮縣文化局與各鄉鎮圖書館資源，發送適齡圖書與閱讀手冊，並鼓勵家長至圖書館借閱育兒書籍，建立親子共讀文化。此舉除增進親子關係，也有助語言發展與早期學習啟蒙。

▲▼積極布建社區型親子支持設施。

「花蓮加碼發放與獎勵措施 兼顧經濟與服務品質」！花蓮縣政府除生育獎勵金2萬元外，托育補助部分自113年起縣府再加碼，公共托育加碼1,500元，準公共托育加碼4,500元，讓爸媽能安心生養；為提升托育服務品質，縣府加碼獎勵托育人員，實施準公共友善托育獎勵措施，每月1500~3000元。114年更新增保母健檢、保險、心理諮商補助；114年再加碼獎勵金每月2,000~4,000元、準公共托嬰中心全職托育人員每人每月獎勵4,000元。

「擴點布建公托與親子館 減輕父母負擔」！縣府積極布建社區型親子支持設施，目前全縣已設有7處親子館（洄瀾、新秀、吉安、鳳林、光復、玉里、豐濱），館內設有安全親子共玩空間，並提供定點臨托服務、育兒課程、親職講座及諮詢資源，服務量穩定成長。另針對偏鄉部落家庭，設立3處「部落遊戲屋」作為小型親子據點，促進族群文化共融與幼兒發展資源下鄉。此外，縣府已於新城、鳳林完成建置公共托嬰中心，並在北昌國小新建幼兒園，吉安、壽豐地區親子館、祖孫館與托嬰中心也正籌設中，預計於115年陸續完工啟用，為縣內家庭提供更完整的托育資源網絡。

花蓮縣政府以孕前、孕期、產後到育兒階段為主軸，打造完整照護系統，讓青年家庭在生活成本高漲的衝擊下，仍能安心選擇「在花蓮成家立業」。從補助到服務、從硬體到人才，縣府將持續優化政策內容、擴展服務據點，攜手社會各界為下一代打造安全、健康、友善的成長環境。

