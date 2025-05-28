年輕男「酒醉中風」送急診！醫揭超荒謬一幕　全場炸鍋：想巴蕊

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者周亭瑋／綜合報導

全台各大醫院急診壅塞問題嚴峻，醫護人員更大規模出走。急診醫師「達特傑生」就透露，最近一個酒醉疑似中風的年輕患者，進到急診後就大吵大鬧，更打電話投訴護理人員；諷刺的是，當時護理師仍忙著給藥、調整點滴等，讓他不禁感嘆，「整個畫面好荒謬。」

粉專「達特傑生Dr.Jason」今發文提到，一個酒醉疑似中風的8+9年輕人，從到急診就開始吆喝、大吵大鬧，嫌護理師講話大聲、臉色不好看，接著竟打電話投訴，一下找大夜值班護理長、一下找總機。

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然而，在該名患者打電話的同時，護理師仍一邊蹲在旁邊，幫他調整點滴、給藥，然後幫他推輪椅去照電腦斷層。這讓他忍不住感慨，「為什麼護理師出走，因為整個畫面好荒謬。」

▲病患進急診後，就不斷吵鬧，還投訴護理師。（圖／「達特傑生Dr.Jason」授權引用）

對此，網友們紛紛回應，「荒謬的是，有些人認為，這就是醫護人員必需要承受的荒謬」、「讓他自生自滅吧」、「叫警察好了」、「急診室的日常」、「配上薪資和賦予的期待，更荒謬」、「護理人員真的很辛苦，致上最高敬意」、「已成為急診日常，這可怕的環境，實在難生存啊」、「別再說護理是服務業，我們早已身兼訓獸業」。

．本文由「達特傑生Dr.Jason」授權引用。

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