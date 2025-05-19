陪母住院偷拍未成年實習護生裙底　本應重判7年但法官卻減刑

▲實習女護理師替住院病患量血壓，遭患者兒子從後偷拍裙底。（示意圖／取自免費圖庫xframe）

記者黃哲民／台北報導

北市1名黃姓男子去年（2024年）陪母親住院，趁實習女護理師巡病床量血壓時，涉從後用手機偷拍裙底風光，卻笨手笨腳碰觸對方小腿被抓包，且因女方未成年，法定刑責從7年徒刑起跳，黃男急辯疲累打盹、無意識錄影，台北地院不採信他的狡辯，但認定情堪憫恕，依《兒童及少年性剝削防制條例》減刑輕判3年10月徒刑，可上訴。

黃男本案所涉《兒少條例》以違反本人意願之方法使少年被拍攝性影像罪，法定為7年以上徒刑，法官准許減刑理由，包括犯行相較強暴、脅迫等意志壓制程度較高手段，強度顯然較低，且始終有意和解，因被害人受到心理創傷、情緒驚懼而破局，若判處最低法定本刑，仍有情輕法重之憾。

本案發生於2024年8月19日上午10點多，黃男陪母住院照顧，本案實習護理師單獨前來為黃母量血壓，黃男坐在旁邊的陪病床，走道狹窄，女方傾身檢查黃母數據，突然感覺小腿被異物碰觸，眼角餘光瞥見黃男在後拿著手機靠近，螢幕相機功能已開啟。

▲實習護理師察覺遭住院病患的兒子從後偷拍裙底，立刻報告指導老師及時蒐證。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

女方當下不確定黃男是否偷拍，加上黃母血壓太高，她第3度測量並注意黃男舉動，赫見黃男將手機伸進她兩腿中間錄影，又摸到她小腿，她冷靜收拾器具離開，立刻向指導老師報告，老師趕到病房要黃男交出手機檢查，果然看到女方遭偷拍裙底影像，馬上報警處理。

女方當時未滿18歲、尚未成年，黃男犯行頓時從法定最重3年以下徒刑、可撤告的妨害性隱私罪，升級成專門保護未成年人的《兒少條例》7年以上徒刑、不得撤告的重罪。

黃男辯稱照顧母親不眠不休，事發時已累到睡著，「是在無意識的狀況下」錄到女方裙底、並不慎碰到女方大腿，他無偷拍意圖，且女方外表難以一望即知仍未成年，若認定有罪，應從寬認定非故意對少年犯罪。

法官指黃男在警詢供稱，事發時因走道很擠，他推開點滴桿讓女方把血壓機推靠病床，接著視線一直盯著血壓機、沒看手機，代表他當時清醒，而勘驗手機內4段偷拍影像，最短14秒、最長2分26秒，畫面顯示黃男睜眼俯視手機，頻繁變換前後置鏡頭拍攝，根本不是「無意識」。

此外，女方當時身穿學校實習制服，繡有校徽與學號，外穿的圍裙也有校徽，胸前佩戴識別證，與醫院內正式護理人員衣著明顯不同，黃男在警詢供稱知女方是「實習的小姐」，可見他主觀能預見女方是未成年的在學生，仍偷拍對方裙底，已有不確定故意。

法官認定黃男趁女方量測病患血壓時偷拍，使女方處於不知情、無法表達反對的情境，構成「違反本人意願」要件，不過法官認為黃男本件犯行雖無足取，但判處最低法定刑仍嫌過重，即使沒賠償和解也沒獲得被害人諒解，依然准許情堪憫恕減刑，可上訴。