京華城案外案！中石化子公司「溢價30億得標」　檢調20路大搜索

▲威京集團主席沈慶京涉嫌京華城土地標售弊案，涉嫌違反《證交法》特別背信等罪。（資料照／記者林敬旻攝）

記者劉昌松／台北報導

民眾黨前主席柯文哲涉圖利京華城案正在法院審理中，檢調單位持續調查懷疑，威京集團主席沈慶京6年前主導標售京華城所在土地，在連續3次乏人問津流標後，突由集團旗下的中石化子公司鼎越開發，以溢價30億元標得，有損害中石化利益之虞，台北地檢署26日兵分20路搜索中石化、鼎越等公司，並約談前、現任董事長等決策團隊22人到案。

已拆除的京華城購物中心在2001年開幕時，是當時世界最大的球體建築，因營運狀況不佳，地主京華城公司在2018年委託戴德梁行公開標售，但因價格等因素，歷經3次流標後，2019年才由威京集團旗下中石化百分之百持有的鼎越開發，以372億元取得土地永久所有權。

由於中石化和京華城公司同屬威京集團，中石化更是持有鼎越開發百分之百股份的母公司，這起標售案在就當時引起外界懷疑，是為了解決京華城聯貸壓力，所想出的「左手換右手」解套方案。

檢調發現，當時京華城土地首次招標底價380億元，第4次標售底標已經降為342億元，但鼎越公司卻以372億1萬元得標，整整溢價30億元，這筆購地案的決策過程涉嫌《證交法》非常規交易、特別背信等罪嫌。

檢察官姜長治26日指揮調查局北機站，兵分20路搜索中石化、鼎越、京華城等公司，並約談中石化等公司的時任與現任董事長、財務主管等18名被告、4名證人到案，據了解，現被法院收押中的威京集團主席沈慶京不在這波約談名單內。