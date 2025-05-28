挪威擬「減稅5年」做實驗　10萬年輕人抽中賺翻

▲挪威政府將隨機抽選10萬名年輕人進行減稅試驗計畫。（圖／CFP）



記者張方瑀／綜合報導

挪威政府宣布最新減稅試驗計畫，預計將隨機抽選10萬名出生於1990年至2005年之間的年輕人，連續3至5年每年享有最高2萬7500挪威克朗（約台幣8.1萬元）的減稅優惠。此舉旨在觀察減稅是否有助提升青年就業率與工作意願，成為全球少見的大規模稅制實驗。

根據《路透社》報導，這項計畫由財政部長史托騰柏格（Jens Stoltenberg）與勞動部長布倫娜（Tonje Brenna）共同提出，針對年齡介於20至35歲的族群，約占該年齡層總數8%，被納入試驗組，享有每年最多2萬7500挪威克朗的減稅優惠，其餘人則作為對照組不變動。

挪威財政部強調，透過這項實驗性政策，能夠取得明確數據，判斷稅收誘因是否真能促進青年進入職場，或讓已就業者提高工時，「這將提供我們一個關鍵依據，了解財政工具對勞動市場的真實影響。」

該試驗每年預估將花費5億挪威克朗（約台幣14.7億元），相關法案仍須國會審議通過。

面對高漲的社會福利支出與多產業人力短缺，挪威政府長年尋求提升勞動參與率的對策，從職業訓練、財政補助規則到這次的稅制創新，試圖打破現有瓶頸。

值得一提的是，挪威擁有全球最大主權財富基金，規模高達1.8兆美元，每年動用其中數百億支應國內各項支出。財政健全的背景，也讓挪威政府得以推行這類創新政策，為其他先進國家樹立新的實驗典範。