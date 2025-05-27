更猛雨彈襲全台！2天降雨高峰「紫爆區」曝　氣象署示警防災淹水

▲梅雨季最強鋒面報到。加上西南季風帶來明顯且持續降雨。（圖／NCDR）

記者許力方／台北報導

梅雨季最強鋒面即將報到，中央氣象署表示，29日（周四）鋒面通過，明顯降溫，全台都有陣雨及雷雨或短延時強降雨，西半部更有大雨及局部豪雨。氣象專家分析，這波雨勢最強時間點落在26日（周三深夜）至27日晚間，達紫爆等級豪雨，熱區是北部、中部、南部山區。

氣象署預報，今（27日）晚至明（28日）上午東半部地區及恆春半島有局部短暫陣雨，北部地區有零星短暫陣雨，其中東北部地區要留意可能有較大雨勢，而清晨中部地區也有零星降雨的機率。明天下午起鋒面接近，西半部地區逐漸轉為有短暫陣雨或雷雨，東半部地區及恆春半島仍有局部短暫陣雨，在熱力作用加乘下，東北部地區及西半部山區有局部大雨發生機率，晚起鋒面接近，西半部平地的雨勢也會越趨明顯。

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29日鋒面逐漸通過台灣，各地天氣不穩定，有陣雨或雷雨並易有大雨，其中西半部地區有局部豪雨發生機率，晚起鋒面逐漸南移，北部地區雨勢將逐漸減小，東北季風增強，氣溫稍下降。

▲氣象署提醒，局部強降雨時間持續，低窪地區防積、淹水。（圖／中央氣象署）



氣象署提醒，在鋒面影響期間，容易有中、小尺度對流發展並且伴隨雷擊、強陣風等劇烈天氣現象，台灣海峽上是否有比較有組織的線狀對流發展並且移進陸地，造成局部地區強降雨的時間會稍微持續一些，低窪地區都要嚴防積、淹水的情況，山區也要慎防坍方、落石及溪水暴漲。

天氣風險公司分析，明天深夜至29日晚間是這波雨勢最強時候，明天深夜起西北部雨勢將逐漸增大，29日受鋒面影響，午夜起北部至南部降雨將逐漸明顯，東半部受地形保護，僅宜蘭雨勢略大，凌晨6點起中北部降雨將持續增強，對流移入時有短時強降雨及瞬間強陣風發生，上班時間雨勢明顯。下半天中部以南降雨逐漸增強，中北部都有短時強降雨、南部也有短時較大雨勢，除了東南部外，其餘各地區日雨量可達大雨，中北部地區局部有短時豪雨等級降雨。

民間氣象愛好「台灣颱風論壇」也提醒「周四嚴防強降雨」，梅雨鋒面預期明天到29日間掃過，根據歐洲模式雨區模擬顯示，明天、29日期間，鋒面加上西南季風帶來明顯且持續降雨，其中29日為本輪降雨高峰，北部、中部、南部山區須留意強降雨、雷擊、強風等劇烈天氣。