快訊／8級強風擴大　午後加劇「全台雨最多」時間曝

▲端午連假前雨最大。（圖／氣象署）



記者陳俊宏／台北報導

8級強陣風範圍擴大，越晚雨越多！中央氣象署預報員黃恩鴻表示，今天晚間到周四鋒面影響通過，雨勢最明顯，全台幾乎有陣雨或雷雨，各地有大雨機率，西半部有局部豪雨機率。

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▲▼今日水氣增多。（圖／氣象署）



氣象署今天清晨發布「陸上強風特報」，今晨至周四晚，蘭嶼、綠島、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、屏東縣、澎湖縣、金門縣、連江縣局部地區有平均風6級以上，或陣風8級以上發生的機率。

黃恩鴻接受《ETtoday新聞雲》訪問指出，今天水氣增多，中部以北、東半部有零星降雨，宜蘭有較大雨勢機率；隨著鋒面接近，午後發展更明顯，西半部山區、宜蘭有局部大雨機率。

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象署）



黃恩鴻提醒，今晚到周四鋒面影響通過，雨勢最明顯，全台幾乎有陣雨或雷雨，西半部、宜蘭、花蓮有短延時強降雨，各地有大雨機率，西半部有局部豪雨機率；東北季風增強，各地溫度下降。

黃恩鴻說，周五鋒面南移到巴士海峽，降雨趨緩，南部、東部、東南部、中部山區仍有局部短暫陣雨，其他地區為零星短暫陣雨後多雲；東北季風影響，各地早晚較涼。

黃恩鴻表示，周六、周日花蓮、台東、恆春半島有局部短暫陣雨，午後山區有局部短暫雷陣雨；下周一、下周二南部、花蓮、台東有局部短暫陣雨，午後山區有局部短暫雷陣雨。

▲▼周四雨區預報圖。（圖／氣象署）

