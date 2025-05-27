鋒面掃全台！　明越晚雨越大

▲吳德榮說，最新歐洲模式周四8時模擬圖（上圖左）顯示，鋒面通過，挾南方水氣，有大範圍明顯降雨；周六8時模擬圖（上圖右）則顯示，鋒面已在巴士海峽，各地晴朗穩定。（圖／翻攝氣象應用推廣基金會）



記者陳俊宏／台北報導

氣象專家吳德榮提醒，周三鋒面逐漸接近，局部降雨機率越晚越高；周四鋒面南下，挾南方水氣，有大範圍明顯降雨，應慎防劇烈天氣。

吳德榮在「氣象應用推廣基金會」專欄提到，最新歐洲模式（ECMWF）模擬顯示，今日鋒面南移至巴士海峽，各地天氣好轉，白天起氣溫回升，午後山區偶有局部短暫陣雨。

[廣告]請繼續往下閱讀...

吳德榮說，周三另一鋒面逐漸接近，越晚雲量越多，局部降雨的機率亦越晚越高；周四梅雨季第4波移動性鋒面南下，雖不符合「入梅」（南北氣團對峙而鋒面滯留）的條件，但挾南方水氣，有大範圍明顯降雨，應慎防劇烈天氣（雷擊、強風、瞬間強降雨）發生。

吳德榮表示，端午連假首日、周五鋒面已在巴士海峽繼續南移，各地先後好轉，南台灣脫離最晚，清晨至上午仍有局部陣雨的機率；連假第2天、周六各地晴朗穩定，天氣轉熱；連假第3天、周日各地晴時多雲，午後山區偶有局部短暫陣雨的機率，天氣偏熱。

吳德榮指出，下周一、下周二台灣在暖氣團內，各地晴時多雲，氣溫偏高，水氣增多，不穩定提高，午後的局部降雨漸趨活躍；下周三、下周四另一鋒面抵達，不過模式將持續調整，應續觀察。