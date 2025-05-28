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明恐大豪雨！　「結構最完整鋒面」今晚到

（圖／翻攝「林老師氣象站」臉書）

▲林得恩說，今年結構最為完整、環境最為配合的梅雨鋒面，今晚就會開始接近。（圖／翻攝「林老師氣象站」臉書）

記者陳俊宏／台北報導

氣象專家林得恩提醒，第4波梅雨鋒面今天晚間報到！降雨最為顯著且嚴重的時段會落在周四，尤其是中南部山區降雨強度在大雨至大豪雨等級。

林得恩在「林老師氣象站」臉書提到，今年結構最為完整、環境最為配合的梅雨鋒面，今晚就會開始接近並影響到台灣的天氣。

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林得恩說，這波梅雨鋒面跟前3波鋒面相比較，相同點是都屬於移動式的系統，影響時間不會太長，估計在24至48小時左右，這與氣候統計平均每道梅雨鋒面影響台灣的1.85天相似；不同處有二，一為南海有大範圍的西南季風，且風速在25kTs或以上，另一為有來自南海的水氣來源，豐沛穩定且供輸持續。

林得恩表示，初步評估，自今晚起鋒面前緣開始接近陸地，各地降雨機會增大，尤其是中部以北、基隆北海岸，易受到伴隨鋒面上有組織性的中小尺度對流系統影響，局部地區將有短延時強降雨發生的可能。

林得恩提醒，降雨最為顯著且嚴重的時段會落在周四，尤其是中南部山區降雨強度在大雨至大豪雨等級，請務必預先防範整備，低窪地區要嚴防積、淹水，山區也要慎防坍方、落石及溪水暴漲。

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